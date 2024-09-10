Деку: «У «Барселоны» были предложения, и нелегко бороться с соблазном продать важного игрока и решить вопрос с фэйр-плей. Но мы строим команду, а не разрушаем»

Деку рассказал, что «Барселоне» предлагали продать важных футболистов.

«У нас были предложения по нескольким футболистам, но мы не хотели терять ни одного важного игрока. Мы строим команду, а не разрушаем.

Было нелегко бороться с соблазном продать важного игрока, мы могли бы решить вопрос с фэйр-плей. Не продав, нельзя купить, но я четко дал понять, что важнее всего было не продавать ключевых игроков», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью клубному каналу.