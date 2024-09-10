Деку: «У «Барселоны» были предложения, и нелегко бороться с соблазном продать важного игрока и решить вопрос с фэйр-плей. Но мы строим команду, а не разрушаем»

Теги Барселона Деку Ла Лига Футбол

Деку рассказал, что «Барселоне» предлагали продать важных футболистов.

«У нас были предложения по нескольким футболистам, но мы не хотели терять ни одного важного игрока. Мы строим команду, а не разрушаем.

Было нелегко бороться с соблазном продать важного игрока, мы могли бы решить вопрос с фэйр-плей. Не продав, нельзя купить, но я четко дал понять, что важнее всего было не продавать ключевых игроков», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью клубному каналу.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Поэтому отпустили Гюндо.
+1
0
+1
Состав не плохой , но скамейка маленькая . На дистанции это может отразится , плюс никто не застрахован от травм . Всеравно -- Барселона вперёд!
+1
-1
0
Деку красава канеш, на хайпе зашел в клуб вместе с Чапи, потом вышвырнул дружка на помойку и сидит в шоколаде, распиливая с Лапортой на всяких Витьках Роки))
+1
-1
0
Ответ Overkiller
Поэтому отпустили Гюндо.
Деку надо было ему еще привет в этом интервью передать, чтоб уж наверняка)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий