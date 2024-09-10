Деку о Флике: «Футбольный, трудолюбивый человек. Очень требовательный тренер с четкими идеями»

Деку охарактеризовал главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика.

«Он спокойный, футбольный, трудолюбивый человек.

Он тренер с четкими идеями, очень требовательный, очень четко представляющий, что должен делать футболист и что люди должны делать изо дня в день», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью клубному каналу.