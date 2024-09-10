Деку о Флике: «Футбольный, трудолюбивый человек. Очень требовательный тренер с четкими идеями»
Деку охарактеризовал главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика.
«Он спокойный, футбольный, трудолюбивый человек.
Он тренер с четкими идеями, очень требовательный, очень четко представляющий, что должен делать футболист и что люди должны делать изо дня в день», – сказал спортивный директор «Барселоны» в интервью клубному каналу.
но повторюсь рано на выводы, но все же у команды наконец четкие идеи на поле, такого со времен Пепа не было, ЛЭ и уж тем более при других тренерах было больше как раз наработанные связки при Гвардиоле, либо крутые индивидуальности решали, а у ФЛика четко виднo рисунок игры.
начиная с 2017 года часто смотрю видео с тренировок Барсы, и у Вальверде обычно часто играли, Лео там всегда был в манишке и всегда играл за команду которая с мячом, то есть только атаковал, при Сетьене было сразу было заметно изменение и он сразу же дал тяжелые тренировки, было много беготни и физнагрузок заметно стало больше, но на поле игроки еле бегали по началу а потом как он изменил тренировку и просто оставил все как "по течению" как при Вальверде.
у Хави было всего понемногу.. особо ничем не выделить его тренировки
а вот при ФЛике, очень много физ.нагрузки.. по сравнению с теми что было - небо и земля! игроки заметно физически лучше и выносливее стали. Бальде уже начал идти на дриблинг и делает рывки спокойно, Педри выносливее стал, хотя, визуально кажется что бегает больше чем при Хави. в общем, пока что есть только позитивные изменение и сразу видно по сравнении со всеми тренерами после Гвардиолы, ФЛик просто другой уровень, виден и большой опыт работы.