«Сочи» арендовал экс-форварда Казахстана Шушеначева у «Хапоэля» из Беер-Шевы с правом выкупа

«Сочи» объявил о переходе нападающего Артура Шушеначева.

Южане арендовали 26-летнего казахстанца (рост – 190 см) у «Хапоэля» из Беер-Шевы до конца сезона с правом приоритетного выкупа.

Ранее в составе «Кайрата» Шушеначев стал чемпионом страны и обладателем Кубка Казахстана. Всего в 148 матчах за клуб во всех турнирах забил 46 голов.

В 2024 году Шушеначев перешел в «Хапоэль». В составе израильского клуба провел 19 матчей, забил 2 гола и дошел до финала Кубка страны.

Также на счету форварда 6 матчей за сборную Казахстана в 2021 и 2022 годах.