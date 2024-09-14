«Сочи» арендовал экс-форварда Казахстана Шушеначева у «Хапоэля» из Беер-Шевы с правом выкупа
«Сочи» объявил о переходе нападающего Артура Шушеначева.
Южане арендовали 26-летнего казахстанца (рост – 190 см) у «Хапоэля» из Беер-Шевы до конца сезона с правом приоритетного выкупа.
Ранее в составе «Кайрата» Шушеначев стал чемпионом страны и обладателем Кубка Казахстана. Всего в 148 матчах за клуб во всех турнирах забил 46 голов.
В 2024 году Шушеначев перешел в «Хапоэль». В составе израильского клуба провел 19 матчей, забил 2 гола и дошел до финала Кубка страны.
Также на счету форварда 6 матчей за сборную Казахстана в 2021 и 2022 годах.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Сочи»
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