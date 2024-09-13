«Сочи» подписал форварда Тегеса из Венесуэлы и отдал его в аренду «Черноморцу»
«Сочи» объявил о трансфере нападающего Дейвида Тегеса.
Южане подписали с 20-летним венесуэльцем 4-летний контракт. Текущий сезон Тегес проведет в аренде в новороссийском «Черноморце».
В Венесуэле форвард выступал за «Депортиво Ансоатеги» и «Депортиво Тачира».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Сочи»
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