Рахимов про 0:2 от «Крыльев»: «Последние 15 минут 1-го тайма выпали – получили глупый пенальти. Во 2-м тайме не забили свои голы»
— Почему, на ваш взгляд, два разных тайма получились у «Рубина»?
— Сложно сказать почему. Начало матча было достаточно хорошим, но последние 15 минут первого тайма выпали, когда мы позволили сопернику создать моменты и получили достаточно глупый пенальти, который не должны были получать.
Потом мы стали проигрывать, и случился стандарт. Его тоже не должно было быть: соперник бежит с мячом на фланг, нарушать не нужно было, просто сопровождать. После подачи штрафного эпизод, в принципе, был доигран, но соперник удачно попал по воротам.
Во втором тайме мы перестроились и по‑другому играли. У нас было достаточно хороших ситуаций у ворот, а «Крылья» глубоко сели в штрафную. Было много заблокированных ударов, но, к сожалению, мы не забили свои голы, – сказал главный тренер «Рубина».
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