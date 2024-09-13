Песьяков травмировался в матче с «Рубином» и был заменен. Вратарь «Крыльев» повредил плечо

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков получил травму.

Голкипер не смог доиграть до конца матч Мир РПЛ с «Рубином » из-за повреждения. В перерыве 35-летнего голкипера заменил Иван Ломаев .

«Спорт-Экспресс отмечает , что Песьяков повредил руку в области плеча.

До сегодняшнего дня Сергей провел три матча в этом сезоне РПЛ , дважды сыграв на ноль.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.