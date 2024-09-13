Песьяков травмировался в матче с «Рубином» и был заменен. Вратарь «Крыльев» повредил плечо
Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков получил травму.
Голкипер не смог доиграть до конца матч Мир РПЛ с «Рубином» из-за повреждения. В перерыве 35-летнего голкипера заменил Иван Ломаев.
«Спорт-Экспресс отмечает, что Песьяков повредил руку в области плеча.
До сегодняшнего дня Сергей провел три матча в этом сезоне РПЛ, дважды сыграв на ноль.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал «Крыльев»
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