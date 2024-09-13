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Хлусевич считает, что Глушаков и Джикия должны были участвовать в матче звезд «Спартака»: «Они легенды клуба, выигрывали здесь трофеи»

Даниил Хлусевич назвал Дениса Глушакова и Георгия Джикию легендами «Спартака».

Защитник «Спартака» считает, что они должны были принимать участие в матче легенд, посвященному 10-летию «Лукойл Арены». 

«Не хватало ли в матче легенд Джикии и Глушакова? Наверное, да. Они легенды, они выигрывали здесь трофеи. На сто процентов это легенды клуба», – сказал Хлусевич.

Напомним, «Спартак» провел матч легенд, приуроченный к юбилею стадиона «Лукойл Арена». В игре участвовали Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Ари, Веллитон и другие звезды «Спартака» разных лет.

Опубликовано: Sports
Источник: «КП Спорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Глушаков
logoГеоргий Джикия
logoДаниил Хлусевич
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