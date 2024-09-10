Хлусевич об Абаскале: «Нельзя нравиться всем как тренер или игрок – это нормально. Не знаю, что происходит в «Гранаде», но у Гильермо все наладится, думаю»
Даниил Хлусевич высказался о критике в адрес Гильермо Абаскаля.
С нового сезона экс-тренер «Спартака» возглавляет «Гранаду». Под его руководством команда проиграла в первых двух домашних матчах, установив клубный антирекорд.
– Я не знаю, какая ситуация внутри «Гранады», что там происходит, поэтому сложно что-то говорить. Но мне кажется, это случайность. Думаю, у него все наладится.
– Многие его критикуют, называют «недотренером».
– Ты же не можешь всем нравиться как футболист или тренер. Это нормально, – сказал защитник «Спартака».