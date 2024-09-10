Хлусевич об Абаскале: «Нельзя нравиться всем как тренер или игрок – это нормально. Не знаю, что происходит в «Гранаде», но у Гильермо все наладится, думаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Д2 Испания Гранада Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Даниил Хлусевич высказался о критике в адрес Гильермо Абаскаля.

С нового сезона экс-тренер «Спартака» возглавляет «Гранаду». Под его руководством команда проиграла в первых двух домашних матчах, установив клубный антирекорд.

– Я не знаю, какая ситуация внутри «Гранады», что там происходит, поэтому сложно что-то говорить. Но мне кажется, это случайность. Думаю, у него все наладится.

– Многие его критикуют, называют «недотренером».

– Ты же не можешь всем нравиться как футболист или тренер. Это нормально, – сказал защитник «Спартака».

2 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
18:31 - Мостовой выехал к Хлусевичу.
+4
-1
+3
если ты не чеканишь - ты - никто! и звать тебя - никак!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий