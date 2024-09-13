«Барса» интересуется Схаутеном. Опорник ПСВ и сборной Нидерландов оценивается в 25 млн евро
Йерди Схаутен из ПСВ привлек внимание «Барселоны».
Каталонцы хотят усилить опорную зону, и 27-летний футболист сборной Нидерландов входит в список интересных клубу игроков, сообщает Marca. Журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк добавляет, что Йерди находится высоко в списке целей «Барсы».
Схаутен оценивается в 25 млн евро.
Также «блауграна» проявляет интерес к Амаду Онана и Йозуа Киммиху, но переход хавбека «Астон Виллы» кажется маловероятным после его недавнего трансфера, а игрок «Баварии» в последнее время реже играет на позиции опорника.
Статистику Схаутена можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Marca
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