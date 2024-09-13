«Барса» интересуется Схаутеном. Опорник ПСВ и сборной Нидерландов оценивается в 25 млн евро

Йерди Схаутен из ПСВ привлек внимание «Барселоны».

Каталонцы хотят усилить опорную зону, и 27-летний футболист сборной Нидерландов входит в список интересных клубу игроков, сообщает Marca. Журналист Eindhovens Dagblad Рик Элфринк добавляет , что Йерди находится высоко в списке целей «Барсы».

Схаутен оценивается в 25 млн евро.

Также «блауграна» проявляет интерес к Амаду Онана и Йозуа Киммиху , но переход хавбека «Астон Виллы » кажется маловероятным после его недавнего трансфера, а игрок «Баварии» в последнее время реже играет на позиции опорника.

Статистику Схаутена можно изучить здесь .