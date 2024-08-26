Мостовой об Эрикссоне: «Он пригласил меня в европейский футбол. Был очень скромным, культурным, общительным человеком. Никогда не видел, чтобы Свен-Йоран на кого-то кричал»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Александр Мостовой Свен-Йоран Эрикссон ТАСС Футбол

Александр Мостовой рассказал о работе со Свеном-Йораном Эрикссоном.

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался от рака в понедельник утром в возрасте 76 лет. Шведский специалист пересекался с Мостовым в «Бенфике».

«Эрикссон – это тот человек, который пригласил меня в европейский футбол, когда в советском чемпионате я был одной из звезд.

У меня остались о нем очень приятные воспоминания. Он был очень скромным, интеллигентным, культурным, общительным человеком.

Я никогда не видел, чтобы он на кого-то кричал или ругался. После перехода из «Спартака» меня это особенно поражало», – сказал Александр Мостовой.

Умер Свен-Йоран Эрикссон. Он принес титул «Лацио» и тренировал золотое поколение Англии

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12 комментариев
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Лацио Эрикссона по звёздности состава был сопоставим с Галактикос и Миланом Анчелотти 2005 года, вот к сожалению рак забрал уже второго человека с той прекрасной команды. Покойся с миром.
+32
0
+32
Ответ Папа Футбола
Лацио Эрикссона по звёздности состава был сопоставим с Галактикос и Миланом Анчелотти 2005 года, вот к сожалению рак забрал уже второго человека с той прекрасной команды. Покойся с миром.
Первый Синиша Михайлович?
+12
0
+12
Ответ Папа Футбола
Лацио Эрикссона по звёздности состава был сопоставим с Галактикос и Миланом Анчелотти 2005 года, вот к сожалению рак забрал уже второго человека с той прекрасной команды. Покойся с миром.
да уж сколько трансферных рекордов переписал тогда Лацио
+11
0
+11
Светлая память ...
+9
0
+9
Только приятные воспоминания, работа с настоящим профессионалом своего дела.
+5
0
+5
футбольный человек умер, RIP
+4
0
+4
Ответ Danil Slipknot
Первый Синиша Михайлович?
Да.
+1
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+1
Да.. Отличный был тренер.. И человек.. 😔
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саша, ну хоть здесь можно было промолчать о своей звездности??? ппц, неисправим
+3
-3
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От скромности Мостовой не умрет
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