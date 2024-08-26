Мостовой об Эрикссоне: «Он пригласил меня в европейский футбол. Был очень скромным, культурным, общительным человеком. Никогда не видел, чтобы Свен-Йоран на кого-то кричал»

Александр Мостовой рассказал о работе со Свеном-Йораном Эрикссоном.

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался от рака в понедельник утром в возрасте 76 лет. Шведский специалист пересекался с Мостовым в «Бенфике».

«Эрикссон – это тот человек, который пригласил меня в европейский футбол, когда в советском чемпионате я был одной из звезд.

У меня остались о нем очень приятные воспоминания. Он был очень скромным, интеллигентным, культурным, общительным человеком.

Я никогда не видел, чтобы он на кого-то кричал или ругался. После перехода из «Спартака» меня это особенно поражало», – сказал Александр Мостовой.

Умер Свен-Йоран Эрикссон. Он принес титул «Лацио» и тренировал золотое поколение Англии