Юран об Эрикссоне: «Не отпустил на выходные в Москву, и в тот день расстреляли знакомых ребят в бане, где должен был быть я. Если бы рассказал ему об этом кошмаре – вообще никогда не отпускал бы меня»

Сергей Юран рассказал, как Свен-Йоран Эрикссон невольно уберег его от гибели.

– В одном из интервью вы рассказывали жуткую историю, как Эрикссон нечаянно спас вам жизнь.

– Да, было такое. Нам дали два-три выходных. Я хотел слетать на пару дней домой, а он меня не отпустил. У нас впереди был серьезный матч, с «Порту» или «Спортингом». Эрикссон сказал, что сейчас не до Москвы.

А потом я узнал, что в тот день в бане, где должен был быть я, расстреляли знакомых ребят. Мог попасть под раздачу. Выходит, отвел меня Эрикссон от печальных моментов.

– А что за ребята?

– В 1990-е это были ребята, которые занимались не тем, чем надо. Криминальные элементы.

– Они вас ждали?

– Да, они всегда меня встречали, когда я приезжал. Потом мы ехали в баню и ресторан. Я был бы в этой же бане. Тогда пострадали и люди, которые не были причастны к этой группировке.

Я потом на Эрикссона смотрел и говорил: «Спасибо, мистер, что не отпустили меня в Москву». Но говорил про себя. Если бы я рассказал об этом кошмаре ему, он меня вообще никогда не отпускал бы в Москву. В этой ситуации он оказался мой ангел-хранитель, – сказал бывший форвард «Бенфики».

Умер Свен-Йоран Эрикссон. Он принес титул «Лацио» и тренировал золотое поколение Англии