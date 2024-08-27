Юран об Эрикссоне: «Не отпустил на выходные в Москву, и в тот день расстреляли знакомых ребят в бане, где должен был быть я. Если бы рассказал ему об этом кошмаре – вообще никогда не отпускал бы меня»

Теги высшая лига Португалия Бенфика Сергей Юран Свен-Йоран Эрикссон Чемпионат.com Футбол

Сергей Юран рассказал, как Свен-Йоран Эрикссон невольно уберег его от гибели.

– В одном из интервью вы рассказывали жуткую историю, как Эрикссон нечаянно спас вам жизнь.

– Да, было такое. Нам дали два-три выходных. Я хотел слетать на пару дней домой, а он меня не отпустил. У нас впереди был серьезный матч, с «Порту» или «Спортингом». Эрикссон сказал, что сейчас не до Москвы.

А потом я узнал, что в тот день в бане, где должен был быть я, расстреляли знакомых ребят. Мог попасть под раздачу. Выходит, отвел меня Эрикссон от печальных моментов.

– А что за ребята?

– В 1990-е это были ребята, которые занимались не тем, чем надо. Криминальные элементы.

– Они вас ждали?

– Да, они всегда меня встречали, когда я приезжал. Потом мы ехали в баню и ресторан. Я был бы в этой же бане. Тогда пострадали и люди, которые не были причастны к этой группировке.

Я потом на Эрикссона смотрел и говорил: «Спасибо, мистер, что не отпустили меня в Москву». Но говорил про себя. Если бы я рассказал об этом кошмаре ему, он меня вообще никогда не отпускал бы в Москву. В этой ситуации он оказался мой ангел-хранитель, – сказал бывший форвард «Бенфики».

Умер Свен-Йоран Эрикссон. Он принес титул «Лацио» и тренировал золотое поколение Англии

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15 комментариев
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Смотришь на лицо Юрана и веришь в такие истории
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А Юрае не хочет прессе рассказать как и чем занимались его " друзья " которых расстреляли? Как они рекетом занимались, как люди которые им мешали пропадали? Нет? Как семьи обращались в милицию а потом неожиданно забирали заявления за подходит их машин * копеек и тройки" если не ошибаюсь? Почитайте про тот инцидент в истокам интернета.. там ой как много фактов про друзей юрана... я молчу про интервью юранп когда он давал рассказываю что он грабил подростком более маленьких и слабых. И смеялся в камеру рассказывая про эти поступки.. я не замиюетил ни одного слова сожалению. Вы скажете время такое у него было? Семьи и страна выживали? Семья юрана жила нормально: у них были и машина и гараж и еда и одежда не последяя... очередное большое интервью человека который не является мужиком по сути своей.
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Юран не вызывает симпатию, каким бы он ни был
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Ответ VV Vvvv
Время было такое,после школы кто в ВУЗ,кто на рынок ,а кто и в гпуппировки.У многих кто прожил в эти времена и выжил за плечами разное.
Я не знаю никакого «такого» времени, все нормальные люди жили обычной жизнью. И только ошалевшее быдло занималось тем, чем занимался этот юран и его преступники-кореша. Занимались бы и дальше, если бы их не нашпиговали свинцом. «Разное» - это же надо так лаконично назвать убийства, изнасилования, похищения людей и рэкет🤦‍♂️
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Дааа, было время
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Барсик во всех командах чудил по черному когда играл , да и когда стал тренером не переставал удивлять окружающих своими многочисленными выходками !!
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Время было такое,после школы кто в ВУЗ,кто на рынок ,а кто и в гпуппировки.У многих кто прожил в эти времена и выжил за плечами разное.
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Ответ Tollie
Я не знаю никакого «такого» времени, все нормальные люди жили обычной жизнью. И только ошалевшее быдло занималось тем, чем занимался этот юран и его преступники-кореша. Занимались бы и дальше, если бы их не нашпиговали свинцом. «Разное» - это же надо так лаконично назвать убийства, изнасилования, похищения людей и рэкет🤦‍♂️
Рассуждение правильное- но абсолютно не привязанное к жизни.Не суди и не судим будешь.
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Удивительно, как ФК Спартак притягивает подобных персонажей - Юран, Гулиев, Промес...
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Ответ VV Vvvv
Время было такое,после школы кто в ВУЗ,кто на рынок ,а кто и в гпуппировки.У многих кто прожил в эти времена и выжил за плечами разное.
и ведь советские люди, с самым лучшим образованием в мире
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Ответ Okaka
и ведь советские люди, с самым лучшим образованием в мире
Образование помогает для осмысление происходящих вокруг процессов безусловно.Но выбор был- вкусно есть и сладко спать или на,, обочину" ,по тем временам.И убийства и преступление и предательства совершали не только ОПГ но и банкиры,политики,коммерсанты всех уровней доходов,и просто разный люд.)))). Фильм ,,Антикиллер" гростесно но по сути точно показал то темное и суровое время.)))))
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