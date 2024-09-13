У Кепы в «Челси» отступные 5 млн фунтов. Клуб продлил контракт с вратарем до 2026-го перед арендой в «Борнмут»

Стало известно о новом соглашении Кепы Аррисабалаги и «Челси».

По информации The Athletic, перед тем, как отправиться в «Борнмут» на правах аренды, испанский голкипер продлил контракт с лондонцами до 2026 года.

Отмечается, что Аррисабалага согласился на существенное понижение зарплаты, обязательства по которой на время аренды исполняет «Борнмут».

По данным источника, в новом договоре Кепы появилась сумма отступных в размере 5 млн фунтов. Для того, чтобы клаусула стала активной, нужно выполнить ряд легкодостижимых условий.

Кепа провел 1 матч за «Борнмут » в АПЛ . Его статистику можно увидеть здесь .