У Кепы в «Челси» отступные 5 млн фунтов. Клуб продлил контракт с вратарем до 2026-го перед арендой в «Борнмут»
Стало известно о новом соглашении Кепы Аррисабалаги и «Челси».
По информации The Athletic, перед тем, как отправиться в «Борнмут» на правах аренды, испанский голкипер продлил контракт с лондонцами до 2026 года.
Отмечается, что Аррисабалага согласился на существенное понижение зарплаты, обязательства по которой на время аренды исполняет «Борнмут».
По данным источника, в новом договоре Кепы появилась сумма отступных в размере 5 млн фунтов. Для того, чтобы клаусула стала активной, нужно выполнить ряд легкодостижимых условий.
Кепа провел 1 матч за «Борнмут» в АПЛ. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
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