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  • Клубы АПЛ потеряли 1,1 млрд фунтов на «провальных» трансферах с 2021 по 2024 год. Неудачной была почти треть переходов
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Клубы АПЛ потеряли 1,1 млрд фунтов на «провальных» трансферах с 2021 по 2024 год. Неудачной была почти треть переходов

Почти треть всех трансферов АПЛ с 2021 по 2024 год были неудачными.

The Player Care Group провела исследование о «провальных» трансферах в Премьер-лиге в период с 2021 по 2024 год. Под этим подразумевается переход, при котором «игрок, купленный или подписанный бесплатно в период с 2021 по 2024 год, был продан или отдан в аренду в этот же период, а также сыграл менее 60% матчей за весь срок своего контракта».

Выяснилось, что «провальным» был почти каждый третий трансфер. На этих сделках клубы АПЛ понесли 1,1 млрд фунтов чистого убытка. Непропорционально сильно это затронуло иностранцев, для 70% из которых английский язык не был родным. 39% «провальных» трансферов составили футболисты в возрасте от 18 до 21 года.

«Всегда важно помнить, что футболисты, независимо от их таланта, – это люди со своими уникальными проблемами и переживаниями. Мы не понаслышке знаем, насколько важны индивидуальные и продуманные программы заботы об игроках для повышения их шансов на успех», – отметил Хьюго Шектер, основатель The Player Care Group.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: FourFourTwo
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