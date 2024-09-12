  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сиссе подозревают в налоговом мошенничестве. Ему грозит штраф в 100 тысяч евро и год тюрьмы условно
1

Сиссе подозревают в налоговом мошенничестве. Ему грозит штраф в 100 тысяч евро и год тюрьмы условно

Джибриля Сиссе подозревают в легализация незаконных доходов.

В среду в Бастии состоялось заседание суда в отсутствии самого 43-летнего экс-форварда сборной Франции, «Ливерпуля» и «Марселя», на котором ему были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, злоупотреблении корпоративным правом и отсутствии бухгалтерской отчетности в акционерной компании с одним участником.

В качестве наказания прокуратура запрашивает для Сиссе год тюрьмы условно и штраф в размере 100 тысяч евро, при этом задолженность компании составляет 550 тысяч. 

Ожидается, что суд примет решение по этому делу 13 ноября.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
logoМарсель
logoДжибриль Сиссе
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoСборная Франции по футболу
logoлига 1 Франция
бизнес
происшествия
деньги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Мбаппе был недоволен тактической подготовкой Франции в последних матчах. Килиан отметил это во время речи в раздевалке (L’Équipe)
16вчера, 22:00
У «Боруссии» лучшая общая посещаемость домашних матчей в сезоне-2023/24, «Милан» на 2-м месте. «МЮ» – 3-й, но с лучшими показателями в чемпионате среди всех клубов Европы
28вчера, 21:48
Ари: «Спартак» был и остается самой большой командой России»
22вчера, 21:24
Аргентина – главный фаворит ЧМ-2026 по версии Goal. Испания – 2-я, Англия – 3-я, Германия – 4-я, Колумбия – 5-я, Португалия – 7-я, Франция – 9-я, Бразилия – 10-я
22вчера, 21:13
«Бавария» предлагает Мусиале новый контракт с «существенной» зарплатой. Хавбек интересен «Реалу» и «Сити»
6вчера, 21:13
«Месси рожден, чтобы быть лучшим в мире. Все, что он делает на поле, просто гениально». Саша Илич о форварде сборной Аргентины
47вчера, 20:50
За неуплату алиментов Андерсону назначено 30 дней тюрьмы. Экс-хавбек «МЮ» должен 53600 евро
4вчера, 20:38
Тебас о словах Винисиуса про перенос ЧМ-2030: «Это не соответствует тому, что он говорит в интервью. Он сказал, что Испания – не расистская страна, и в этом я с ним согласен»
35вчера, 20:29
«Реал» лидирует в Испании по проданным абонементам – 60 707. «Атлетико» – 2-й, «Барселона» – 15-я
60вчера, 20:06
FA интересны Лэмпард, Поттер и Хау на пост тренера сборной Англии, Гвардиола – «мечта». Ассоциация общалась с кандидатами, хотя Карсли – фаворит (The Telegraph)
19вчера, 20:01
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о «Спартаке»: «Состав нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентен. Кажется, с некоторыми игроками угадали» 
351 минуту назад
Газизов о Джикии в «Динамо» Махачкала: «Это может произойти в любую минуту. Все дело в его желании — мы нашу позицию уже озвучили»
2сегодня, 01:27
Колосков о Черчесове в сборной Казахстана: «Пока неплохо справляется с работой. Остановить Норвегию с Холандом дорогого стоит» 
1сегодня, 01:15
Месси пропустил тренировку «Интер Майами» из-за простуды. Восстановление от травмы идет по плану, Лео должен вернуться в одной из двух ближайших игр
6вчера, 22:05
У «Арсенала» самая посещаемая женская команда в Европе, «Барселона» на 2-м месте. Общее число зрителей в высших лигах выросло за сезон на 38% - до 2,6 млн
3вчера, 21:59
Юран о «Пари НН»: «У нас на летние трансферы не было выделено ни копейки. Сейчас все наоборот. Но берут средних футболистов, которые не лучше тех, кто есть»
вчера, 21:37
Батраков о Европе: «В мечтах есть, но сейчас все мысли с «Локо». Хочу показать результат на длинной дистанции»
3вчера, 21:34
Экс-вратарь «Реала» Навас предложен «Гремио». Костариканец без клуба после ухода из «ПСЖ» в мае
4вчера, 21:31
Юран о тренерстве: «Соро вернусь, надеюсь. Честно, руки уже чешутся!»
10вчера, 21:22
Рибери, Ханданович, Кришито, сын Пиоли получили тренерскую лицензию УЕФА-А
3вчера, 21:14