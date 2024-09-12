Сиссе подозревают в налоговом мошенничестве. Ему грозит штраф в 100 тысяч евро и год тюрьмы условно
Джибриля Сиссе подозревают в легализация незаконных доходов.
В среду в Бастии состоялось заседание суда в отсутствии самого 43-летнего экс-форварда сборной Франции, «Ливерпуля» и «Марселя», на котором ему были предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве, злоупотреблении корпоративным правом и отсутствии бухгалтерской отчетности в акционерной компании с одним участником.
В качестве наказания прокуратура запрашивает для Сиссе год тюрьмы условно и штраф в размере 100 тысяч евро, при этом задолженность компании составляет 550 тысяч.
Ожидается, что суд примет решение по этому делу 13 ноября.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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