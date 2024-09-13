Рикарду Мангаш: «Спартак» – самый лучший и большой клуб в России»
Рикарду Мангаш назвал «Спартак» лучшим клубом России.
– Атмосфера на стадионе «Спартака» очень хорошая. Очень!
– Почему перешли в «Спартак»?
– Это самый лучший, самый большой клуб в России.
– А «Зенит»?
– Не хочу говорить о других командах, – сказал защитник.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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