«Химки» объявили о переходе Джикии: «Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды 👊»
«Химки» объявили о подписании Георгия Джикии.
«Георгий Джикия подписал контракт с «Химками»! Ранее футболист выступал в Премьер-лиге в составе «Спартака». Джикия становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
За восемь сезонов защитник провел 215 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач. За сборную России Георгий провел 44 матча и забил 2 мяча.
Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды 👊», – говорится в сообщении «Химок».
Фото: t.me/fchimki97
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Химок»
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