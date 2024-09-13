«Химки» объявили о переходе Джикии: «Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды 👊»

«Химки» объявили о подписании Георгия Джикии.

«Георгий Джикия подписал контракт с «Химками»! Ранее футболист выступал в Премьер-лиге в составе «Спартака». Джикия становился чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

За восемь сезонов защитник провел 215 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 11 голевых передач. За сборную России Георгий провел 44 матча и забил 2 мяча.

Желаем успешной игры и побед в составе нашей команды 👊», – говорится в сообщении «Химок».

Фото: t.me/fchimki97