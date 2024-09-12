Джикия подпишет контракт с «Химками» по схеме «1+1». Зарплата – 4,5 млн рублей в месяц и бонусы (Иван Карпов)
Стали известны условия контракта Георгия Джикии с «Химками».
30-летний защитник подпишет соглашение на один год с опцией продления еще на один сезон, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Зарплата Джикии в подмосковном клубе составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
В прошлом сезоне Мир РПЛ экс-игрок «Спартака» провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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