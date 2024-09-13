Экс-тренер «Спартака» Ваноли признан лучшим в Серии А в августе. «Торино» набрал 7 очков в трех турах
Паоло Ваноли – тренер месяца в Серии А.
Возглавляющий «Торино» специалист был признан лучшим тренером чемпионата в августе. За это время команда выиграла два матча (с «Аталантой» и «Венецией») и сыграла вничью с «Миланом».
Клуб экс-тренера «Спартака» занимает третье место в Серии А с 7 очками.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Серии А
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости