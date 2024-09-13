Экс-тренер «Спартака» Ваноли признан лучшим в Серии А в августе. «Торино» набрал 7 очков в трех турах

Паоло Ваноли – тренер месяца в Серии А.

Возглавляющий «Торино » специалист был признан лучшим тренером чемпионата в августе. За это время команда выиграла два матча (с «Аталантой» и «Венецией») и сыграла вничью с «Миланом».

Клуб экс-тренера «Спартака » занимает третье место в Серии А с 7 очками.