Ямаль о праздновании голов: «Танцы смотрим в TikTok. В сборной вместе с Нико, в «Барсе» – с Бальде и Рафиньей»

Ламин Ямаль рассказал, как вдохновляется на празднование голов.

«Мы смотрим танцы в TikTok.

Если я в сборной, то делаем это с Нико , а в «Барсе» – с Бальде и Рафиньей», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании .