Ямаль о праздновании голов: «Танцы смотрим в TikTok. В сборной вместе с Нико, в «Барсе» – с Бальде и Рафиньей»
Ламин Ямаль рассказал, как вдохновляется на празднование голов.
«Мы смотрим танцы в TikTok.
Если я в сборной, то делаем это с Нико, а в «Барсе» – с Бальде и Рафиньей», – сказал 17-летний полузащитник «Барселоны» и сборной Испании.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости