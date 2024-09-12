Джикия ведет переговоры с «Химками». Стороны не могут договориться о зарплате защитника (Иван Карпов)
Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Химках».
Бывший защитник «Спартака» ведет переговоры с подмосковным клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов. Стороны пока не могут достигнуть компромисса относительно зарплаты игрока. Ожидается, что в случае подписания контракта она составит не менее 5 миллионов рублей в месяц.
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил на вопрос о возможном подписании Джикии.
«На данный момент не могу комментировать. Все будет известно к вечеру», – сказал бизнесмен «Матч ТВ».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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