Джикия ведет переговоры с «Химками». Стороны не могут договориться о зарплате защитника (Иван Карпов)

Георгий Джикия может продолжить карьеру в «Химках».

Бывший защитник «Спартака» ведет переговоры с подмосковным клубом, сообщает инсайдер Иван Карпов. Стороны пока не могут достигнуть компромисса относительно зарплаты игрока. Ожидается, что в случае подписания контракта она составит не менее 5 миллионов рублей в месяц.

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил на вопрос о возможном подписании Джикии .

«На данный момент не могу комментировать. Все будет известно к вечеру», – сказал бизнесмен «Матч ТВ».