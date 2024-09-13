Захарян об изучении испанского языка: «Уже многое понимаю. В «Сосьедаде» общаюсь больше на английском, но испанский нужен, чтобы на 100% понимать шутки и тренера» 

Арсен Захарян рассказал об изучении испанского языка.

— Как у тебя с адаптацией?

— Все хорошо, привык, обжился, весь город знаю. Проблем нет.

Я учу испанский, уже многое понимаю. С ребятами общаюсь больше на английском, но испанский нужен, чтобы на 100% все понимать: шутки, тренера и так далее.

Я со всеми ребятами отлично общаюсь. Можем собраться после тренировки, с этим проблем нет, — сказал полузащитник «Сосьедада ».