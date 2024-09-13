Захарян об изучении испанского языка: «Уже многое понимаю. В «Сосьедаде» общаюсь больше на английском, но испанский нужен, чтобы на 100% понимать шутки и тренера»
Арсен Захарян рассказал об изучении испанского языка.
— Как у тебя с адаптацией?
— Все хорошо, привык, обжился, весь город знаю. Проблем нет.
Я учу испанский, уже многое понимаю. С ребятами общаюсь больше на английском, но испанский нужен, чтобы на 100% все понимать: шутки, тренера и так далее.
Я со всеми ребятами отлично общаюсь. Можем собраться после тренировки, с этим проблем нет, — сказал полузащитник «Сосьедада».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости