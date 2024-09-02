Захарян получил 8-й номер в «Сосьедаде» после ухода Мерино. Под ним играл Карпин

Арсен Захарян получил новый игровой номер в «Реал Сосьедад».

В сезоне-2024/25 российский полузащитник будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал Микелю Мерино, перешедшему в «Арсенал».

Отметим, что под 8-м номером в составе « » выступал .

В настоящее время Захарян восстанавливается после операции на голеностопе, которую он перенес в начале августа. Сообщалось, что полузащитник пропустит 2-3 месяца.