Захарян получил 8-й номер в «Сосьедаде» после ухода Мерино. Под ним играл Карпин

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Валерий Карпин Микель Мерино Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян получил новый игровой номер в «Реал Сосьедад».

В сезоне-2024/25 российский полузащитник будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал Микелю Мерино, перешедшему в «Арсенал».

Отметим, что под 8-м номером в составе «Реал Сосьедад» выступал Валерий Карпин.

В настоящее время Захарян восстанавливается после операции на голеностопе, которую он перенес в начале августа. Сообщалось, что полузащитник пропустит 2-3 месяца.

13 комментариев
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Номер намекает на стартовый состав. Удачи
+44
-3
+41
Аванс конечно
+28
-2
+26
Под ним играл Мерино 🔥
+13
-3
+10
Ильярраменди и Янузай тоже под восьмёркой играли в Сосьедаде.
+7
0
+7
Ответ Bars Rubin
Аванс конечно
Впереди зарплата
+3
0
+3
А "номер Мостового" вывели из обращения?
+3
-1
+2
Здоровья Арсену!
И стабильной классной игры в старте!
+1
0
+1
Ему надо было дать нулевой номер!
+1
0
+1
Ответ Eric_Cartman
Номер намекает на стартовый состав. Удачи
В Испании номер до 25 (включительно, причём 2й вратарь всегда №13) намекает на 1ю команду, дальше 25го - на 2ю.

Связи номера со стартовым составом нет даже с намёками (уточните у Яна Облака о деталях).

Я понимаю, что хотелось бы - но тут только от Захаряна зависит, будет ли он играть в старте ;)
+1
-1
0
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