Захарян получил 8-й номер в «Сосьедаде» после ухода Мерино. Под ним играл Карпин
Арсен Захарян получил новый игровой номер в «Реал Сосьедад».
В сезоне-2024/25 российский полузащитник будет выступать под 8-м номером, который ранее принадлежал Микелю Мерино, перешедшему в «Арсенал».
Отметим, что под 8-м номером в составе «Реал Сосьедад» выступал Валерий Карпин.
В настоящее время Захарян восстанавливается после операции на голеностопе, которую он перенес в начале августа. Сообщалось, что полузащитник пропустит 2-3 месяца.
И стабильной классной игры в старте!
Связи номера со стартовым составом нет даже с намёками (уточните у Яна Облака о деталях).
Я понимаю, что хотелось бы - но тут только от Захаряна зависит, будет ли он играть в старте ;)