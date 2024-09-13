Захарян о восстановлении: «Проходит по плану. Уже начал бегать и делать упражнения. Надеюсь, вернусь совсем скоро»
Арсен Захарян рассказал о своем восстановлении после операции на голеностопе.
«Все хорошо, восстановление проходит по плану. Я пока продолжаю реабилитацию в тренажерном зале. Надеюсь, в скором времени приступлю к работе с мячом. Уже начал бегать и делать всякие упражнения.
Дат возвращения нет, все по состоянию. Надеюсь, что вернусь совсем скоро», – сказал полузащитник «Сосьедада».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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