Захарян о восстановлении: «Проходит по плану. Уже начал бегать и делать упражнения. Надеюсь, вернусь совсем скоро» 

Арсен Захарян рассказал о своем восстановлении после операции на голеностопе.

«Все хорошо, восстановление проходит по плану. Я пока продолжаю реабилитацию в тренажерном зале. Надеюсь, в скором времени приступлю к работе с мячом. Уже начал бегать и делать всякие упражнения.

Дат возвращения нет, все по состоянию. Надеюсь, что вернусь совсем скоро», – сказал полузащитник «Сосьедада ».