Нико Шульц перешел в «Анкарагюджю». Экс-защитник «Дортмунда» не играл 2 года после обвинений в домашнем насилии
Нико Шульц перешел в «Анкарагюджю».
31-летний защитник подписал 2-летний контракт с клубом из 2-го турецкого дивизиона.
Немец не играл в официальных матчах с августа 2022 года, когда его обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка Шульца утверждала, что он пинал ее в живот за две недели до родов.
В июле 2023-го дортмундская «Боруссия» расторгла соглашение с футболистом.
Фото: ankaragucu.org.tr
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Анкарагюджю»
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