Нико Шульц перешел в «Анкарагюджю». Экс-защитник «Дортмунда» не играл 2 года после обвинений в домашнем насилии

Нико Шульц перешел в «Анкарагюджю».

31-летний защитник подписал 2-летний контракт с клубом из 2-го турецкого дивизиона.

Немец не играл в официальных матчах с августа 2022 года, когда его обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка Шульца утверждала, что он пинал ее в живот за две недели до родов.

В июле 2023-го дортмундская «Боруссия » расторгла соглашение с футболистом.

Фото: ankaragucu.org.tr