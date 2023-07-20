«Боруссия» расторгла контракт с Шульцем, которого купила за 25 млн евро в 2019-м. Он не играл после обвинений в домашнем насилии 

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Нико Шульц Футбол

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с защитником Нико Шульцем.

По данным kicker, футболист получил 2,5 млн евро за расторжение соглашения.

Шульц перешел в «Боруссию» из «Хоффенхайма» в июле 2019 года за 25 млн евро и все время сыграл за «Дортмунд» 40 матчей в Бундеслиге, 10 – в Лиге чемпионов и 6 – в Кубке Германии.

Шульц не играл в официальных матчах с того момента, как в августе 2022-го его обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждает, что он пинал ее в живот за две недели до родов.

Похоже, Шульц из «Дортмунда» бил беременную девушку в живот. Ему грозит 10 лет тюрьмы
 

6 комментариев

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sad
карьера под откос.....
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Ruslan Drake
Лучший трансфер сезона
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Собака-буддист
полный провал.Должен был закрывать позицию лз на долгие годы, но раскрылся дублер герейро. Просто выкинули кучу денег на ветер
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шлеп нога
так он полный ноль на поле, который мяча боится
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Bayern Munich Mia San Mia
Все беды из-за женщин. Футболисты связываются с непонятно с кем, тратят кучу денег на них. А потом проблем на свою голову находят.
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