«Боруссия» расторгла контракт с Шульцем, которого купила за 25 млн евро в 2019-м. Он не играл после обвинений в домашнем насилии 

Дортмундская «Боруссия» расторгла контракт с защитником Нико Шульцем.

По данным kicker, футболист получил 2,5 млн евро за расторжение соглашения.

Шульц перешел в «Боруссию» из «Хоффенхайма» в июле 2019 года за 25 млн евро и все время сыграл за «Дортмунд» 40 матчей в Бундеслиге, 10 – в Лиге чемпионов и 6 – в Кубке Германии.

Шульц не играл в официальных матчах с того момента, как в августе 2022-го его обвинили в домашнем насилии. Бывшая девушка игрока утверждает, что он пинал ее в живот за две недели до родов.

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