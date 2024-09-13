Два вратаря «Боавишты» порвали «кресты» на одной тренировке. У клуба остался один здоровый голкипер – 17-летний Соза

Два игрока португальского клуба порвали «кресты» на одной тренировке.

«Боавишта» сообщила, что вратари Жоау Гонсалвеш и Луиш Пирес получили разрыв передней крестообразной связки в ходе одной и той же тренировки. Португальский клуб остался с единственным здоровым вратарем – 17-летним Томе Созой.

Гонсалвеш является основным голкипером клуба – 23-летний игрок сыграл все 34 матча прошлого сезона и начал первые четыре игры нового сезона.

«Оба вратаря в ближайшие дни перенесут операцию, их ожидает долгий период восстановления», – заявил клуб в четверг.

Соза – воспитанник академии клуба, выступал за молодежную команду, но он еще ни разу не играл за основную. У него также есть два матча за сборную Португалии до 18 лет.

«Боавишта» занимает 13-е место в таблице Примейры после четырех туров, и Соза может дебютировать в понедельник в матче против «Эштрелы». Через неделю команда примет «Бенфику».