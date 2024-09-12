Джикия близок к подписанию двухлетнего контракта с «Химками». Защитник отказался от перехода в махачкалинское «Динамо»

Георгий Джикия близок к переходу в «Химки».

Подмосковный клуб близок к договоренности с бывшим защитником «Спартака», сообщает «Чемпионат». Стороны обсуждают возможность подписанию двухлетнего контракта.

Отмечается, что у 30-летнего футболиста также был вариант с переходом в махачкалинское «Динамо », но от него Джикия отказался.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Георгий провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь .