Джикия близок к подписанию двухлетнего контракта с «Химками». Защитник отказался от перехода в махачкалинское «Динамо»
Георгий Джикия близок к переходу в «Химки».
Подмосковный клуб близок к договоренности с бывшим защитником «Спартака», сообщает «Чемпионат». Стороны обсуждают возможность подписанию двухлетнего контракта.
Отмечается, что у 30-летнего футболиста также был вариант с переходом в махачкалинское «Динамо», но от него Джикия отказался.
В прошлом сезоне Мир РПЛ Георгий провел 8 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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