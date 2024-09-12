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  • Тен Хаг об «МЮ»: «Мы в процессе перестройки. Конечно, результаты никого не устраивают. Посмотрим, где окажемся в мае»
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Тен Хаг об «МЮ»: «Мы в процессе перестройки. Конечно, результаты никого не устраивают. Посмотрим, где окажемся в мае»

Эрик тен Хаг оценил старт сезона для «МЮ».

После первых трех туров «Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 3 очками.

«Мы в процессе перестройки, нам нужно интегрировать в команду много молодых игроков. Также необходимо вернуть в строй травмированных. Прежде чем кто-то начнет говорить об оправданиях, я знаю, что мы должны побеждать в каждой игре, команда это тоже знает. Мы будем фокусироваться на каждой игре и будем настроены на победу.

Посмотрим, где мы окажемся в мае. Сейчас очень рано говорить, наша цель – выигрывать трофеи, быть как можно выше в лиге, делать все возможное, чтобы побеждать в каждой игре.

Конечно, результаты никого не устраивают. Но игроки хорошо понимают процесс. Мы в хорошей положении, но нам нужно улучшаться и делать шаг вперед», – сказал главный тренер «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Manchester Evening News
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЭрик тен Хаг
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