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«Барса» предложила провести Финалиссиму на «Камп Ноу». Клуб хочет отдать дань уважения Месси на обновленном стадионе

«Барселона» предложила провести Финалиссиму на своем стадионе.

Как пишет Bolavip, интерес каталонского клуба обусловлен желанием увидеть Лионеля Месси на обновленном «Камп Ноу» в матче против Испании, одной из главных звезд которой является Ламин Ямаль из «Барселоны».

Предполагаемая дата проведения матча – март 2026 года. К этому времени «Барселона» рассчитывает завершить реконструкцию стадиона, на котором будет доступно 105 тысяч мест, что значительно превышает план по продаже билетов.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не раз заявлял, что хочет отдать дань уважения Лионелю Месси и попрощаться с игроком должным образом после его ухода в 2021 году.

Лапорта отметил, что, как только «Камп Ноу» будет готов, они рассматривают два варианта: специальное мероприятие, в зависимости от расписания Месси, или проведение Трофея Жоана Гампера 2026 года между «Барселоной» и «Интером Майами», в рамках которого состоится чествование аргентинца.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bolavip
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЖоан Лапорта
logoКамп Ноу
стадионы
Финалиссима
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