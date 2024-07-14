Фанаты Англии освистали Кьеллини, выносившего кубок перед финалом Евро. Экс-капитан Италии схватил Сака за шиворот в финале Евро-2020

Болельщики сборной Англии освистали Джорджо Кьеллини, выносившего трофей Евро.

В финале Евро-2024 Англия играет с Испанией.

Перед началом матча, когда Кьеллини выносил трофей, английские болельщики освистали бывшего капитана сборной Италии.

В финале прошлого Евро сборная Англии уступила итальянцам в серии пенальти. На последней минуте добавленного ко 2-му тайму времени Кьеллини схватил за футболку Букайо Сака, помешав ему выбежать к воротам, за что получил желтую карточку.

Кьеллини схватил Саку за шиворот – и тут же стал мемом

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