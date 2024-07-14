Фанаты Англии освистали Кьеллини, выносившего кубок перед финалом Евро. Экс-капитан Италии схватил Сака за шиворот в финале Евро-2020

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Болельщики сборной Англии освистали Джорджо Кьеллини, выносившего трофей Евро.

В финале Евро-2024 Англия играет с Испанией.

Перед началом матча, когда Кьеллини выносил трофей, английские болельщики освистали бывшего капитана сборной Италии.

В финале прошлого Евро сборная Англии уступила итальянцам в серии пенальти. На последней минуте добавленного ко 2-му тайму времени Кьеллини схватил за футболку Букайо Сака, помешав ему выбежать к воротам, за что получил желтую карточку.

Кьеллини схватил Саку за шиворот – и тут же стал мемом

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51 комментарий
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Они и испанский гимн освистали. Свиньи
+227
-21
+206
Комплексы фанатов европейского середняка перед четырехкратными чемпионами мира и двукратными победителями Евро.
+120
-14
+106
Ответ Очки Дани Алвеса
Они и испанский гимн освистали. Свиньи
Надеюсь Кейн будет еще долго играть за сборную и его проклятие будет действовать дальше
+83
-13
+70
Лучший момент прошлого Евро
+64
-8
+56
Кьеллини капитальный красавчик, сыграл как настоящий вожак, и взял титут. А англичане пускай свистят сколько угодно, у них сборная мягкая без таких лидеров.
+41
-5
+36
Ответ cektor
Комментарий удален пользователем
3 же
+25
-1
+24
Ответ rzqhbbqd4c
Комментарий скрыт
Да, лови
+20
-4
+16
Кьеллини это мастодонт,а Сака это что такое?
+16
-2
+14
Был бы жив Марадона - надо было его попросить кубок вынести, чтобы болельщиков англичан совсем порвало. :))
+10
-1
+9
У л0хов подгорело, ожидаемо)
Свою дубраву пусть освистывают, вот кто действительно этого достоин))
+12
-4
+8
Ответ Дядя ТУРА
Генич опять чушь несёт. Пенальти для того чтобы Криштиану Роналду забил
Все верно сказал он
+13
-7
+6
Ответ superbro
Надеюсь Кейн будет еще долго играть за сборную и его проклятие будет действовать дальше
Фу таким быть. Кейн то причём?
+5
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+5
великолепный захват Кьелла )
+9
-5
+4
Англичане сегодня и какой-то ретро-мобиль разбили об мэрс, а потом убежали. Свиньи они и есть свиньи. Они даже на ЧМ-2018 умудрились осквернить памятник Черенкову
+7
-3
+4
😀😀😀за шиворот на выворот
+10
-7
+3
Ответ Дядя ТУРА
Генич опять чушь несёт. Пенальти для того чтобы Криштиану Роналду забил
Ну буквально так и делают в СА, а ты что, обиделся что ли?)
+7
-4
+3
Ответ дамир дугаров
Насчет Евро все верно. Но когда испанцы стали четырехкратными чемпионами мира ? Вы о чем? У них один титул 2010, ровно как у англичан 60 х годов
я про Италию, которую Кьеллини и представляет
+3
-1
+2
Досвистелись клоуны 😂
+2
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+1
Ответ Очки Дани Алвеса
Они и испанский гимн освистали. Свиньи
А не слышал как английский освистывали? Или писать ходил?
+2
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Ответ Очки Дани Алвеса
Они и испанский гимн освистали. Свиньи
А что они должны были делать, подпевать?
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Эх, папа Джорджио показал кто на поле хозяин)
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Батя
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Мы! Не устанем повторять! Топтать бегунков топтать!
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Да правильно он сделал тогда. Сколько лет Сака было тогда
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Ответ rzqhbbqd4c
Комментарий скрыт
Уже целых 9, и это только начало)))
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Что за адские комментаторы ?… говорят они , а стыдно мне…
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Ответ Очки Дани Алвеса
Они и испанский гимн освистали. Свиньи
Гимны многие освистывают, к сожалению. Мерзкая привычка.
+2
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Ответ Анатолий Антонов
Фу таким быть. Кейн то причём?
А вот не нужно было цыганку в детстве обижать.
Других обоснований отсутствия титулов у Кейна у меня нет.
+1
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Ответ Английский_пациент
Не поверишь , да )
Ну тогда с праздником тебя от всей души!
0
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А что он должен был сделать ,дать Сака убежать ?Логично и получил за это
+3
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