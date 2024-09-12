В «Реале» предполагают, что спад Винисиуса может быть связан с предложением из Саудовской Аравии и скандалом из-за слов о расизме в Испании и ЧМ-2030

В «Реале» обеспокоены спадом у Винисиуса Жуниора.

В сезоне-2024/25 вингер провел 7 матчей за мадридский клуб и забил лишь один гол – в ворота «Лас-Пальмаса» с пенальти. Показатель результативности его ударов упал до 9%, хотя в прошлом сезоне составлял около 25%.

Как пишет As, обеспокоенность вызывают не только статистические показатели игрока, но и тот факт, что бразилец «не получает удовольствия от игры и не проявляет характерной для себя иррациональной наглости на поле».

В «Реале » предполагают, что игровой спад Винисиуса может быть связан с предложением из Саудовской Аравии – футболисту были готовы платить 350 миллионов евро в год.

Также в клубе есть мнение, что вингера мог отвлекать недавний скандал с его высказыванием про расизм и возможный перенос чемпионата мира-2030 из Испании .