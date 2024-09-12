В «Реале» предполагают, что спад Винисиуса может быть связан с предложением из Саудовской Аравии и скандалом из-за слов о расизме в Испании и ЧМ-2030
В «Реале» обеспокоены спадом у Винисиуса Жуниора.
В сезоне-2024/25 вингер провел 7 матчей за мадридский клуб и забил лишь один гол – в ворота «Лас-Пальмаса» с пенальти. Показатель результативности его ударов упал до 9%, хотя в прошлом сезоне составлял около 25%.
Как пишет As, обеспокоенность вызывают не только статистические показатели игрока, но и тот факт, что бразилец «не получает удовольствия от игры и не проявляет характерной для себя иррациональной наглости на поле».
В «Реале» предполагают, что игровой спад Винисиуса может быть связан с предложением из Саудовской Аравии – футболисту были готовы платить 350 миллионов евро в год.
Также в клубе есть мнение, что вингера мог отвлекать недавний скандал с его высказыванием про расизм и возможный перенос чемпионата мира-2030 из Испании.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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