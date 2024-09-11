Чалханоглу о «Золотом мяче»: «Меня всегда критикуют, но турецкий игрок номинирован впервые за 21 год. Горжусь этим. Хочу провести 100 матчей за сборную»
Хакан Чалханоглу высказался о попадании в число претендентов на «Золотой мяч».
«Когда дело касается меня, всегда звучит критика, но я не стараюсь не слушать. Я не хочу показаться высокомерным, но турецкий игрок попал в список номинантов впервые за 21 год (в 2003-м за приз боролся Нихат Кахведжи – Sports”). Я этим горжусь. Я служу своей стране наилучшим образом.
В последние месяцы мне поступали предложения от других клубов, но я сказал, что останусь в «Интере», а «Интер» не хотел меня отпускать. Так что, как я и говорил, это было не в моей власти.
Постараюсь играть на самом высоком уровне. А в составе сборной Турции хочу провести 100-й матч – это всегда было моей целью. Если тело будет позволять, я постараюсь играть в футбол как можно дольше», – заявил хавбек, на счету которого пока 92 игры за национальную команду.
пару сезонов у него прям огненных были