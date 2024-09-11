Чалханоглу о «Золотом мяче»: «Меня всегда критикуют, но турецкий игрок номинирован впервые за 21 год. Горжусь этим. Хочу провести 100 матчей за сборную»

Теги Интер серия А Италия Сборная Турции по футболу Золотой мяч Хакан Чалханоглу Футбол

Хакан Чалханоглу высказался о попадании в число претендентов на «Золотой мяч».

«Когда дело касается меня, всегда звучит критика, но я не стараюсь не слушать. Я не хочу показаться высокомерным, но турецкий игрок попал в список номинантов впервые за 21 год (в 2003-м за приз боролся Нихат Кахведжи – Sports”). Я этим горжусь. Я служу своей стране наилучшим образом.

В последние месяцы мне поступали предложения от других клубов, но я сказал, что останусь в «Интере», а «Интер» не хотел меня отпускать. Так что, как я и говорил, это было не в моей власти.

Постараюсь играть на самом высоком уровне. А в составе сборной Турции хочу провести 100-й матч – это всегда было моей целью. Если тело будет позволять, я постараюсь играть в футбол как можно дольше», – заявил хавбек, на счету которого пока 92 игры за национальную команду.

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1 комментарий
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ого, Арда ни разу даже в расширенный список не попадал что ли
пару сезонов у него прям огненных были
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