Мусиале интересен переход в АПЛ из-за желания получить «Золотой мяч» – в Бундеслиге это сложнее. Хавбек «Баварии» нравится «Ман Сити»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Пеп Гвардиола Золотой мяч деньги Джамал Мусиала Футбол

Джамал Мусиала готов поиграть в АПЛ.

По данным Bild, полузащитник нравится «Манчестер Сити» и главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле.

Мусиала, половину жизни проведший в Англии, хочет выиграть «Золотой мяч» и считает, что это будет сделать сложнее, если выступать в Бундеслиге. То, что он даже не был номинирован на приз в этом году, рассматривается как аргумент в пользу перехода в иностранную команду.

В «Баварии» полузащитнику платят 9 млн евро (до вычета налогов). Руководство понимает, что зарплату придется существенно увеличить, до уровня одного из самых высокооплачиваемых футболистов в команде, чтобы иметь шансы сохранить игрока.

В прошлом сезоне Мусиала забил 10 голов в 24 матчах в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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25 комментариев
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Ответ Капибарбер
А ведь факт, Рибери за 2013 год не даст соврать
Левандовски подтвердит )
+21
-5
+16
А ведь факт, Рибери за 2013 год не даст соврать
+20
-6
+14
Ответ Anya Belova
А кто последний раз в АПЛ получал золотой мяч?))
Некий Криштиану
+9
0
+9
А кто последний раз в АПЛ получал золотой мяч?))
+8
-1
+7
Ответ chalkidis nikolai
А сможет он вытеснить фодена из состава?
А Фоден причем? Из МС ушел Альварес один из лидеров по времени на поле в прошлом сезоне. Гюндогану дали контракт на сезон. Де Брюйне 30+ МС может играть Родри + Бернарду в центре. Грилиш(Доку)-Мусиала-Фоден, а впереди бешенный норвежец + 100500 вариаций от Пепа между этими игроками. Никакого гигантского состава у МС сейчас нет и Фоден не мешает Мусиале стать основным
+6
0
+6
Ответ Anya Belova
А кто последний раз в АПЛ получал золотой мяч?))
золотой мяч давно уже не показатель уровня игроков, сколько достойных игроков пролетели мимо пафоса и раскручивания отдельных персон
+7
-3
+4
а вот и достойная замена КДБ
+4
-1
+3
Мусиала точно способен усилить даже такой Сити, а ему самому точно может пригодится игра за горожан, особенно если он очень постарается помочь клубу в завоевании титулов и прежде всего лигу чемпионов и чемпионат, а ещё лучше требл, а там в соперничестве с Холандом и парой других ребят из команды всё может случиться, как знать!
+2
0
+2
мусиала не Рибери и Левандовски, тем более когда есть Де Брюйне, Холланд и многие другие в АПЛ. сложновато будет ему ЗМ получить
+1
0
+1
Ответ chalkidis nikolai
А савиньо вы уже продали из состава? Бобба списали?
Не смешно. Мусиала намного их сильнее и они не конкуренты. Притом в МС спокойно игроки типа Бобба сидят на банке годами и не отсвечивают как тот же Палмер. Будут выходить вместо основных.
+1
0
+1
Ответ chalkidis nikolai
А савиньо вы уже продали из состава? Бобба списали?
мусиала сильнее обоих
+1
0
+1
Ответ chalkidis nikolai
А сможет он вытеснить фодена из состава?
Прям Фодена нет, остальных возможно
+1
0
+1
Ответ Хазяин
Некий Криштиану
и сколько лет назад это было))))
+1
0
+1
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Этот сезон покажет. Да и игра в Бундеслиге и АПЛ - не совсем одно и тоже.
Чего показывать он забил 3 мяча на Евро. Тут на днях сделал 1+3 против добротной сборной
Он лидер Баварии и сборной Германии в 21 год. Чего там показывать он готовый топ игрок.
0
0
0
Ответ trav
мусиала сильнее обоих
Этот сезон покажет. Да и игра в Бундеслиге и АПЛ - не совсем одно и тоже.
+1
-1
0
Ответ Хазяин
Некий Криштиану
Мимо)
0
0
0
Ответ Anya Belova
и сколько лет назад это было))))
Настолько давно что родившийся в то время ребенок уже через год другой будет выпускником.........
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0
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Ответ Макс Токарь
Левандовски подтвердит )
Левандовски ковид помешал. Просто не повезло.
+2
-2
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Мусиале интересен переход в АПЛ из-за желания получить «Золотой мяч»? если обратится к статистике,и посмотреть когда игрок из АПЛ в последний раз брал «Золотой мяч», то тогда Джамал явно не в том направлении собрался
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Дискредитировавший себя приз, без чётких критериев, давным-давно нуждающийся либо в закрытии, либо в реформировании.
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Статистику проще набрать в Ла лиге.
Два топа и парочка около топовых клубов.
У Реала судя по всему есть мощное лобби или нет?🤔
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Не номинировали, ну и чего бурю в стакане воды создавать? Он и рядом не стоял пока с уровнем, когда его стоило бы рассматривать кандидатом. Откровенно говоря, Мусиала стагнирует в развитии. Он ровно такой же игрок, каким и был пару лет назад, а в его возрасте прогрессировать надо. Повозиться с мячом, дриблинг с опущенной в газон головой... Конечного продукта на выходе побольше, чем у Сане, но траектория пока похожая.
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А сможет он вытеснить фодена из состава?
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