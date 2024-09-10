Мусиале интересен переход в АПЛ из-за желания получить «Золотой мяч» – в Бундеслиге это сложнее. Хавбек «Баварии» нравится «Ман Сити»
Джамал Мусиала готов поиграть в АПЛ.
По данным Bild, полузащитник нравится «Манчестер Сити» и главному тренеру «горожан» Пепу Гвардиоле.
Мусиала, половину жизни проведший в Англии, хочет выиграть «Золотой мяч» и считает, что это будет сделать сложнее, если выступать в Бундеслиге. То, что он даже не был номинирован на приз в этом году, рассматривается как аргумент в пользу перехода в иностранную команду.
В «Баварии» полузащитнику платят 9 млн евро (до вычета налогов). Руководство понимает, что зарплату придется существенно увеличить, до уровня одного из самых высокооплачиваемых футболистов в команде, чтобы иметь шансы сохранить игрока.
В прошлом сезоне Мусиала забил 10 голов в 24 матчах в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Он лидер Баварии и сборной Германии в 21 год. Чего там показывать он готовый топ игрок.
Два топа и парочка около топовых клубов.
У Реала судя по всему есть мощное лобби или нет?🤔