«Акрон» заявил Дзюбу на сезон-2024/25 в РПЛ
«Акрон» заявил Артема Дзюбу на сезон в Мир РПЛ.
Форвард внесен в заявку тольяттинского клуба на сайте Мир РПЛ под 24-м номером. Официально о трансфере пока объявлено не было.
Ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Акроном» до конца сезона-2024/25. Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона.
Дзюба в «Акроне» – под конец ТО. Хотя еще в августе его не рассматривали
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт Мир РПЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости