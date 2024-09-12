«Акрон» заявил Дзюбу на сезон-2024/25 в РПЛ

«Акрон» заявил Артема Дзюбу на сезон в Мир РПЛ.

Форвард внесен в заявку тольяттинского клуба на сайте Мир РПЛ под 24-м номером. Официально о трансфере пока объявлено не было.

Ранее сообщалось, что Дзюба подпишет контракт с «Акроном » до конца сезона-2024/25. Нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона.

Дзюба в «Акроне» – под конец ТО. Хотя еще в августе его не рассматривали