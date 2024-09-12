Дзюба в «Акроне» – под конец ТО. Хотя еще в августе его не рассматривали

Контракт – до лета.

Артем Дзюба близок к переходу в новый клуб. По данным инсайдера Ивана Карпова, нападающий вот-вот подпишется с «Акроном», который идет 14-м в РПЛ. Контракт рассчитан до конца сезона, нападающий уже проходит медосмотр.

Переход Дзюбы в «Акрон» удивляет еще и потому, что игрока не было в списках клуба на усиление. Об этом в августе заявлял генеральный директор клуба Алексей Власов.

Инсайдер Андрей Панков добавил , что агенты предложили Артема «Акрону» еще в начале июня. Тогда тольяттинцы отказались, но мнение за три месяца изменилось.

Мотивации у 36-летнего нападающего хватает: хочет стать лучшим бомбардиром среди россиян в официальных матчах. Лидирует Александр Кержаков с 233 мячами, у Дзюбы сейчас – 229. До шага в историю осталось совсем чуть-чуть.

До «Акрона» не складывалось ни с медийными, ни с профессиональными клубами. На «Шанхай» Слуцкого не было шансов из-за лимита

Артем был без клуба все лето: 31 мая расторг контракт с «Локомотивом».

Сразу стало известно, что Дзюба хочет остаться в России – летом отказал нескольким клубам из Китая, Турции и Саудовской Аравии.

После ухода из «Локомотива» мелькнули слухи о Медиалиге: Иван Карпов сообщил, что игрок заявлен за команду «Родина Медиа». Дмитрий Тарасов озвучил условия: миллион рублей в месяц и электрический «Москвич». Правда, все быстро опроверг представитель Дзюбы Леонид Гольдман: «Никаких переговоров с командой «Родина Медиа» и [президентом клуба] Дмитрием Тарасовым у Артема не было и не предвидится. Он не планирует выступать ни за одну команду Медиалиги. Не понимаю, зачем Дмитрий говорит неправду, а [президент МФЛ] Николай Осипов разгоняет этот фейк дальше.

Хотя, понятно, что им нужны просмотры и пиар, но можно придумать и что‑то другое, чем в очередной раз на Дзюбе заработать хайп. Информация о том, что его внесли в какую‑то там заявку — тоже ложь. На этом тему с Медиалигой предлагаю закрыть. Как и говорил пару дней назад, сейчас находимся в переговорах с несколькими клубами. Артем хочет остаться в России и играть в РПЛ»

Президент Медиалиги Николай Осипов парировал тем, что интерес к соревнованию возник у Артема, а не наоборот. Но дальше дело не пошло.

Зато наметился прогресс с другими вариантами: 6 июня появилась информация, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин хочет видеть Дзюбу в «Пари НН». Позже интерес подтвердил генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Однако переговоры все не начинали: ждали заседания совета директоров «Пари НН», на котором обсуждался бюджет. В это время Артем засветился в другой стране – выложил фотографию из китайского Шанхая. В этом городе базируется «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий – друг Дзюбы. Намек на трансфер?

Однако переход был в любом случае невозможен: сам Слуцкий объяснял , что дело в строгом лимите на легионеров. Если нападающий и появится в Китае, то не раньше января: перед началом нового сезона.

Говорили про возможный переход в «Химки», но, кажется, Андрей Талалаев не оценил: «Нужны системообразующие игроки, но не моральные уроды. Про Дзюбу отвечать не хотелось бы». По информации Legalbet, «Химки» отказались от Дзюбы, так как в составе много нападающих. А ведь этим летом еще и подписали Антона Заболотного! Хотя Леонид Гольдман «Химки» не отметал: похвалил владельца Туфана Садыгова и заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами, пока Дзюба поддерживает форму самостоятельно. В итоге все же не сложилось.

Тогда же окончательно отвалился вариант с «Пари НН»: тренер Саша Илич не видел нападающего в планах по усилению.

21 июля снова возник вариант с медийным клубом: по информации Legalbet, Дзюбу пригласили в ФК «10» – команду телеведущего и юмориста Азамата Мусагалиева. В тот же день все опровергли и заявили, что игрок общается только с профессиональными клубами. Гольдман отрезал: «Историю про Медиалигу мы давно закрыли».

Хотя позже Дзюба там все-таки мелькнул: засветился в «Т-лиге уличного футбола», новом медиафутбольном турнире. В нем участвовали как известные в медиафутболе команды («Амкал» и 2Drots), так и звезды РПЛ (Дзюба, Джикия, Гильерме) и селебрити (комик Богдан Лисевский, актер Александр Петров). Правда, тут же влип в новый скандал .

Представитель игрока Леонид Гольдман на днях заявил, что ведет переговоры с несколькими клубами: «До конца трансферного окна еще несколько дней. Артем очень хочет продолжать играть, он соскучился по футболу. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, и мы увидим Дзюбу в футболке одной из команд РПЛ. Варианты за рубежом мы не рассматриваем, хотя предложения были и есть».

В последний день трансферного окна все-таки успели – до конца сезона Дзюба будет играть в «Акроне».

У «Акрона» масштабная перестройка. 15 новичков, столько же на выход

Состав команды этим летом значительно обновился. Аж 15 новичков, половина из них – бесплатно.

Закупились в том числе в иностранных клубах: нападающий Беншимол (Кабо-Верде, «Эшторил»), опорники Алекса Джурасович (Сербия, «Спартак» Суботица) и Стефан Лончар (Черногория, «Дебрецен»), защитник Паулу Витор (Бразилия, «Насьонал») и полузащитник Шерзод Есанов (Узбекистан, «Андижан»).

Из российских клубов в основном брали в аренду и свободными агентами. Самые известные из пришедших – бывший вратарь «Зенита» Александр Васютин и нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов. Вы наверняка слышали и про защитника Роберто Фернандеса, сверкнувшего в прошлом сезоне в «Балтике» – его арендовали у «Боливара».

Покинули «Акрон» тоже многие: 15 человек. Причем за деньги ушли лишь трое – «Сочи» выкупил вингера Руслана Барта за 220 тысяч евро, в «Балтику» уехали вингер Никита Глушков (140 тысяч) и нападающий Абу-Саид Эльдарушев (200 тысяч). Остальных забрали бесплатно.

Клуб потерял главных по результативности в прошлом сезоне: Эльдарушев стал лучшим бомбардиром (10 мячей во всех турнирах), за ним венесуэлец Андрес Понсе (8), Антон Килин, Кирилл Данилин и Никита Глушков (у всех по 5).

Ждем, что Дзюба поможет с голами?

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Александр Гальперин, Алексей Филиппов