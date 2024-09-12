Гендиректор «Динамо» о новом турнире: «Есть идея задействовать зимнюю паузу – запустить соревнование, а не отдельные матчи»
— Жизнь в РПЛ в период пауз на сборные замирает. Вы с Романом Бабаевым придумали Кубок лиги, который затем отжал РФС и сделал из него новый формат Кубка России. У вас нет желания создать турнир во время паузы на сборную?
— Сама идея Кубка лиги была вызвана тем ресурсом в календаре, который мы получили [после отстранения клубов России от еврокубков]. Календарь — тот пирог, который все пытаются поделить.
Идея использования пауз на сборные очевидна, и клубы играют в эти сроки. Например, «Зенит» и «Спартак» в эту паузу проводят интересные матчи, и мы тоже не так давно проводили матч с медиакомандой, что вызвало большой интерес у аудитории.
Есть идеи в разной степени проработки, чтобы запустить соревнование, а не отдельные матчи. В том числе есть мысль задействовать и зимнюю паузу, потому что когда пауза длится два месяца — это много. И футбол приносит в этот период только расходы, а доходов нет, – сказал Павел Пивоваров.
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