Гендиректор «Динамо» о новом турнире: «Есть идея задействовать зимнюю паузу – запустить соревнование, а не отдельные матчи» 

Гендиректор «Динамо» оценил вероятность создания нового турнира в России.

— Жизнь в РПЛ в период пауз на сборные замирает. Вы с Романом Бабаевым придумали Кубок лиги, который затем отжал РФС и сделал из него новый формат Кубка России. У вас нет желания создать турнир во время паузы на сборную?

— Сама идея Кубка лиги была вызвана тем ресурсом в календаре, который мы получили [после отстранения клубов России от еврокубков]. Календарь — тот пирог, который все пытаются поделить.

Идея использования пауз на сборные очевидна, и клубы играют в эти сроки. Например, «Зенит» и «Спартак» в эту паузу проводят интересные матчи, и мы тоже не так давно проводили матч с медиакомандой, что вызвало большой интерес у аудитории.

Есть идеи в разной степени проработки, чтобы запустить соревнование, а не отдельные матчи. В том числе есть мысль задействовать и зимнюю паузу, потому что когда пауза длится два месяца — это много. И футбол приносит в этот период только расходы, а доходов нет, – сказал Павел Пивоваров .