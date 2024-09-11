Гендиректор «Динамо» о кричалке про маяковский счетчик: «Она неприлична и оскорбительна. Я за иронию и самоиронию, но против хамства»

Павел Пивоваров высказался о взаимных подколах клубов в соцсетях и кричалках.

Ранее московский клуб опубликовал в тиктоке фрагмент из мультфильма «Миссия Дарвина», в котором изобразил «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» в виде мышей, которые поддакивают «Зениту» – так «Динамо» отреагировало на первое место петербуржцев в таблице Мир РПЛ. «Оренбург» ответил , сделав отсылку к оскорбительной фанатской кричалке о маяковском счетчике. «Зенит» также напомнил об этой кричалке в своем ответе «Динамо».

– Как относитесь к обмену мнениями клубов перед матчем? В соцсетях «Динамо» соперник был назван мышами, но затем ему предложили подружиться. Нет ли тут допмотивации для «Оренбурга», которую вы и подарили?

– Не думаю, что это как-то влияет на игроков. Контент создается для болельщиков и в стилистике соответствующей той или иной соцсети. Мы разместили ролик в тиктоке, где много контента в схожем стиле. «Оренбург» ответил в другой соцсети.

На самом деле хорошо, что медиа клубов развиваются. Когда ты делаешь что-то новое, всегда нащупываешь границы. И то, что РПЛ ввела KPI (часть отчислений от ТВ-контракта Мир РПЛ и «Матч ТВ» теперь делятся между клубами в зависимости от их медиаактивности – Спортс’‘), стимулировало медиаслужбы клубов. Клубы стали производить гораздо больше контента, и количество должно перейти в качество.

– Вы говорите о границах допустимого – как вы относитесь к кричалке, которую время от времени вспоминает «Зенит» после подколок «Динамо» – про маяк в Петровском парке и сопутствующие драматические обстоятельства? Считаете ли кричалку хамской?

– Она неприлична и оскорбительна. Такие кричалки не поддерживаю. Ирония – я за, самоирония – тоже за. Но против хамства, – заявил генеральный директор «Динамо ».

Тупые мыши и маяковский счетчик – хейт-битва «Динамо» с «Зенитом» в соцсетях