Мбаппе был недоволен тактической подготовкой Франции в последних матчах. Килиан отметил это во время речи в раздевалке (L’Équipe)
Килиан Мбаппе подверг сомнению работу тренерского штаба сборной Франции.
Француз не смог отличиться в двух матчах Лиги наций против Италии (1:3) и Бельгии (2:0).
L’Équipe сообщила, что нападающий «Реала» выглядел «ленивым и отстраненным» во время международного перерыва. Мбаппе стал одним из игроков, на которых Майк Меньян обратил внимание после матча против Италии, указывая на слабые моменты в их игре.
Утверждается, что Килиан также высказывал свое недовольство, заявив о нехватке тактической подготовки в своем «очень конкретном» выступлении в раздевалке. По информации L’Équipe, тренерский штаб Дешама стал объектом критики в этой речи капитана сборной Франции.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get football news France
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