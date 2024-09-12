Мбаппе был недоволен тактической подготовкой Франции в последних матчах. Килиан отметил это во время речи в раздевалке (L’Équipe)

Килиан Мбаппе подверг сомнению работу тренерского штаба сборной Франции.

Француз не смог отличиться в двух матчах Лиги наций против Италии (1:3) и Бельгии (2:0).

L’Équipe сообщила, что нападающий «Реала » выглядел «ленивым и отстраненным» во время международного перерыва. Мбаппе стал одним из игроков, на которых Майк Меньян обратил внимание после матча против Италии, указывая на слабые моменты в их игре.

Утверждается, что Килиан также высказывал свое недовольство, заявив о нехватке тактической подготовки в своем «очень конкретном» выступлении в раздевалке. По информации L’Équipe, тренерский штаб Дешама стал объектом критики в этой речи капитана сборной Франции .