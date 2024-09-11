«Гуарирапа в Москве проходит медобследование. Предложения по Давиле не позволяют их принять, клуб будет исходить из своих интересов». Брейдо о работе ЦСКА на рынке

Кирилл Брейдо сообщил, что Сауль Гуарирапа проходит медобследование для ЦСКА.

«Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи », отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.

Что касается Давилы , то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям.