«Гуарирапа в Москве проходит медобследование. Предложения по Давиле не позволяют их принять, клуб будет исходить из своих интересов». Брейдо о работе ЦСКА на рынке
Кирилл Брейдо сообщил, что Сауль Гуарирапа проходит медобследование для ЦСКА.
«Гуарирапа сейчас в Москве проходит медобследование в одной из клиник. Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем.
Что касается Давилы, то мы давно знаем и уважаем семейные обстоятельства и пожелания Виктора, однако имеющиеся на данный момент предложения не позволяют клубу их принять. Клуб будет исходить из своих интересов», – отметил директор ЦСКА по коммуникациям.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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