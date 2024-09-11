Агентство Мендеша о Роналду в Мир РПЛ: «Это невозможно»

Криштиану Роналду не собирается переходить в клуб Мир РПЛ.

– Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры?

– Это невозможно, – сообщили в агентстве Gestifute, главой которого является Жорже Мендеш .

Роналду выступает за «Аль-Наср » с сезона-2022/23. Статистику 39-летнего португальского форварда можно изучить здесь .