Агентство Мендеша о Роналду в Мир РПЛ: «Это невозможно»
Криштиану Роналду не собирается переходить в клуб Мир РПЛ.
– Приедет ли Роналду в РПЛ до завершения карьеры?
– Это невозможно, – сообщили в агентстве Gestifute, главой которого является Жорже Мендеш.
Роналду выступает за «Аль-Наср» с сезона-2022/23. Статистику 39-летнего португальского форварда можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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