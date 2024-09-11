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Гендиректор «МЮ»: «Наша цель – вернуть клуб на вершину европейского футбола. Хотим обеспечить устойчивый успех и направить ресурсы на улучшение результатов на поле»

Омар Беррада обозначил глобальные цели руководства «Манчестер Юнайтед».

Новый генеральный директор «Юнайтед» перешел из «Манчестер Сити» в рамках создания новой структуры клуба под руководством сэра Джима Рэтклиффа.

«Клуб по-прежнему соблюдает как правила прибыли и устойчивого развития Премьер-лиги, так и правила финансового фэйр-плей УЕФА. Мы работаем над повышением финансовой устойчивости и вносим изменения в нашу деятельность, чтобы сделать ее более эффективной и направить наши ресурсы на улучшение результатов на поле.

В конечном счете, сила «Манчестер Юнайтед» обусловлена ​​страстью и преданностью наших болельщиков. У нас есть четкая цель – вернуть клуб на вершину европейского футбола.

Все в клубе придерживаются ясной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого успеха как на поле, так и за его пределами, для максимальной пользы наших болельщиков, акционеров и всевозможных заинтересованных сторон», – заявил генеральный директор «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoУЕФА
бизнес
болельщики
деньги
Омар Беррада
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«МЮ» терпит убытки пятый год подряд, за последний – 113,2 млн фунтов, несмотря на рекордные доходы. Клуб уверен, что не нарушит финансовые правила
44сегодня, 16:01
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