«Реал» готов отпустить Лунина в «Челси» в обмен на Кепу с доплатой. Лондонцы еще не делали официального предложения (As)

«Реал» может включить Андрея Лунина в сделку по Кепе Аррисабалаге.

Как передает As, украинский голкипер склоняется к уходу из « », понимая, что будет получать существенно меньше игрового времени после возвращения .

Однако клуб готов отпустить Лунина только в случае появления замены – приоритетом является возвращение Кепы Ариисабалаги, отыгравшего предыдущий сезон в «Реале» на правах аренды.

Сообщается, что « » рассматривает возможность подписания Лунина, в связи с чем «Реал» готов согласиться на обмен на Кепу с доплатой. На данный момент лондонцы еще не делали официального предложения по Лунину.

Ранее появилась информация, что «Реал» оценивает в 30 млн евро. Также известно, что Кепа не полетел с «Челси» на предсезонное турне в США и хотел бы вернуться в «Реал»

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