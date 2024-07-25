«Реал» готов отпустить Лунина в «Челси» в обмен на Кепу с доплатой. Лондонцы еще не делали официального предложения (As)
«Реал» может включить Андрея Лунина в сделку по Кепе Аррисабалаге.
Как передает As, украинский голкипер склоняется к уходу из «Реала», понимая, что будет получать существенно меньше игрового времени после возвращения Тибо Куртуа.
Однако клуб готов отпустить Лунина только в случае появления замены – приоритетом является возвращение Кепы Ариисабалаги, отыгравшего предыдущий сезон в «Реале» на правах аренды.
Сообщается, что «Челси» рассматривает возможность подписания Лунина, в связи с чем «Реал» готов согласиться на обмен на Кепу с доплатой. На данный момент лондонцы еще не делали официального предложения по Лунину.
Ранее появилась информация, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. Также известно, что Кепа не полетел с «Челси» на предсезонное турне в США и хотел бы вернуться в «Реал»
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Теперь у него на руках истекающий через год контракт, а дальше либо вечная лавка Реала, либо новый клуб с перспективной первого номера.
Мне кажется лучше сразу уходить, чем ещё год сидеть. 30 млн — хотелки Реала, торг никто не отменял.
А тянут до последнего по одной причине - хотят меньше доплатить Мадриду денег, ждут паник бай
Это - как основание для "он хочет уйти". Но даже если и захочет, кто его купит за 30 млн., когда в январе он стоил 8?
У Лунина год контракта, зачем уходить сейчас? По Кепе есть предложения, в той же Аравии. Лунин Челси не нужен...