«Реал» готов отпустить Лунина в «Челси» в обмен на Кепу с доплатой. Лондонцы еще не делали официального предложения (As)

Теги Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

«Реал» может включить Андрея Лунина в сделку по Кепе Аррисабалаге.

Как передает As, украинский голкипер склоняется к уходу из «Реала», понимая, что будет получать существенно меньше игрового времени после возвращения Тибо Куртуа.

Однако клуб готов отпустить Лунина только в случае появления замены – приоритетом является возвращение Кепы Ариисабалаги, отыгравшего предыдущий сезон в «Реале» на правах аренды.

Сообщается, что «Челси» рассматривает возможность подписания Лунина, в связи с чем «Реал» готов согласиться на обмен на Кепу с доплатой. На данный момент лондонцы еще не делали официального предложения по Лунину.

Ранее появилась информация, что «Реал» оценивает Лунина в 30 млн евро. Также известно, что Кепа не полетел с «Челси» на предсезонное турне в США и хотел бы вернуться в «Реал»

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42 комментария
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Чтобы мудрику на лавке скучно не было
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Не не, вы чо. Мы тренера отдаем, а вы просто воротчика. Доплата с вас, мужики.
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Ответ Evgen_Hazard
Доплату мудриком можно сделать? И парочку чуков
Что тебе плохого сделал Реал?)
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Доплату мудриком можно сделать? И парочку чуков
+20
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Ответ Prokuror Prokurorov
Комментарий скрыт
лунин не уровень основного вратаря топ-клуба, даже нынешнего Челси
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Я бы добавил, что не в последнюю очередь играют нынешние взаимоотношения руководства Реала с агентом Жорже Мендешом. Лунин единственный его футболист на данный момент, который в Реале. А после истории с Йоро, агентом которого тоже является Жорже Мендеш - Реал, по слухам, вообще больше не хочет иметь дел с ним и его агентством.
+7
-2
+5
Ответ nactyx
Я бы добавил, что не в последнюю очередь играют нынешние взаимоотношения руководства Реала с агентом Жорже Мендешом. Лунин единственный его футболист на данный момент, который в Реале. А после истории с Йоро, агентом которого тоже является Жорже Мендеш - Реал, по слухам, вообще больше не хочет иметь дел с ним и его агентством.
ну и, вывод? Наоборот,если не хотят с ним иметь дело, то агент "дотерпит" ещё годик и продаст игрока за хорошие маклерские
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Ответ deadjoker
Чтобы мудрику на лавке скучно не было
ну на лавке в челси лунин точно не будет сидеть
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Кошту надо покупать Челси. Он топ .
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Что они в Кепе нашли ?
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Вот что сделало Евро с Луниным.Приехал за славой,уехал бесславно.
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Ответ Chelsea`s Lev
Прочитал статейку. За основу взято то, что когда Лунин узнал, что он не будет играть в Финале, он буркнул: Это нечестно... Это - как основание для "он хочет уйти". Но даже если и захочет, кто его купит за 30 млн., когда в январе он стоил 8?
Лунин в расцвете лет получил шанс и воспользовался им на 100%. В 25 лет пощупал, что такое поздние стадии ЛЧ и вытащил гостевые матчи с Лейпцигом и Сити.
Теперь у него на руках истекающий через год контракт, а дальше либо вечная лавка Реала, либо новый клуб с перспективной первого номера.
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Ответ onsigne
Лунин в расцвете лет получил шанс и воспользовался им на 100%. В 25 лет пощупал, что такое поздние стадии ЛЧ и вытащил гостевые матчи с Лейпцигом и Сити. Теперь у него на руках истекающий через год контракт, а дальше либо вечная лавка Реала, либо новый клуб с перспективной первого номера.
...какая вечная лавка в Реале? Через год он свободный агент с Мендеш-агентом... Челси Лунин не нужен. А с Кепой разбирались дольше, как и с Лукакой, разбирутся и сейчас:)
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Ответ Rio de Janeiro
лунин не уровень основного вратаря топ-клуба, даже нынешнего Челси
Поэтому выступил в прошедшем сезоне на топ уровне :)
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Ответ Chelsea`s Lev
...какая вечная лавка в Реале? Через год он свободный агент с Мендеш-агентом... Челси Лунин не нужен. А с Кепой разбирались дольше, как и с Лукакой, разбирутся и сейчас:)
*Если продлит контракт — то вечная лавка.
Мне кажется лучше сразу уходить, чем ещё год сидеть. 30 млн — хотелки Реала, торг никто не отменял.
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Ответ onsigne
*Если продлит контракт — то вечная лавка. Мне кажется лучше сразу уходить, чем ещё год сидеть. 30 млн — хотелки Реала, торг никто не отменял.
Там в статье не идёт речь, что Лунин хочет продлить контракт. И главное: Мендешу это зачем, если через год - маклерские
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Ответ Fantasma 1362
Что они в Кепе нашли ?
Лавочника обыкновенного, им основной кипер не нужен
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Ответ deadjoker
Чтобы мудрику на лавке скучно не было
За сборную, Лунин отвратительно отыграл, да и в Реале косячил стабильно. Трубин гораздо лучше сыграл со Словакией и Бельгией.
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Это не новость. Челси типа «не против» еще с июня, даже ЗП Лунину успел озвучить, что в 3 раза больше, чем предложил тому Реал.
А тянут до последнего по одной причине - хотят меньше доплатить Мадриду денег, ждут паник бай
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Прочитал статейку. За основу взято то, что когда Лунин узнал, что он не будет играть в Финале, он буркнул: Это нечестно...
Это - как основание для "он хочет уйти". Но даже если и захочет, кто его купит за 30 млн., когда в январе он стоил 8?
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«Как передает As, ... голкипер склоняется к уходу из «Реала»
У Лунина год контракта, зачем уходить сейчас? По Кепе есть предложения, в той же Аравии. Лунин Челси не нужен...
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Реал хочет от него избавиться.
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Сказки от As) Челси им даже не интересовался никогда. Поэтому пусть сразу в тцк его сдают, там он нужнее ))
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Зачем челси эти никчемности, начиная с шевченко, они в челси не играли хорошо... И уж тем более не оправдывали потраченные на них средства.
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из новости непонятно кто будет доплачивать
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ну такое себе, если честно...
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ну и все довольны
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Агент Кепы сильнее агента Лунина? Возможно.
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