Лунин останется в «Реале» в нынешнем сезоне – предложения не устроили игрока и клуб. Голкипер, вероятно, уйдет свободным агентом в 2025-м (As)

Андрей Лунин не покинет «Реал» этим летом.

Как сообщает As, в текущее трансферное окно Лунин получил предложения от нескольких клубов, но ни одно из них не убедило ни клуб, ни игрока, поскольку голкипер хочет перейти в команду топ-уровня, в которой он мог бы стать основным.

Продление контракта с « » по-прежнему остается маловероятным. Одной из причин являются напряженные отношения мадридского клуба с агентом Лунина Жорже Мендешем, которые ухудшились после неудавшегося трансфера Лени Йоро.

Сообщается, что «Реал» оценивает Лунина примерно в 30 млн евро и не готов отпускать его в аренду.

Наиболее вероятным сценарием считается уход Лунина в 2025 году на правах свободного агента – при этом не исключено, что украинец уйдет зимой, если не будет получать игровое время в первой части сезона.