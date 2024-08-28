Лунин останется в «Реале» в нынешнем сезоне – предложения не устроили игрока и клуб. Голкипер, вероятно, уйдет свободным агентом в 2025-м (As)

Теги Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Жорже Мендеш агенты Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин не покинет «Реал» этим летом.

Как сообщает As, в текущее трансферное окно Лунин получил предложения от нескольких клубов, но ни одно из них не убедило ни клуб, ни игрока, поскольку голкипер хочет перейти в команду топ-уровня, в которой он мог бы стать основным.

Продление контракта с «Реалом» по-прежнему остается маловероятным. Одной из причин являются напряженные отношения мадридского клуба с агентом Лунина Жорже Мендешем, которые ухудшились после неудавшегося трансфера Лени Йоро.

Сообщается, что «Реал» оценивает Лунина примерно в 30 млн евро и не готов отпускать его в аренду.

Наиболее вероятным сценарием считается уход Лунина в 2025 году на правах свободного агента – при этом не исключено, что украинец уйдет зимой, если не будет получать игровое время в первой части сезона.

23 комментария
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По-моему, это самый неудачный расклад для Лунина. В мире футбола все быстро меняется, топ-сезон в основе Реала - вершина его карьеры и им нужно было обязательно воспользоваться здесь и сейчас. Через год (а тем более позже) появятся сомнения и всякие трактовки в духе "в команде был отлажен механизм, в финале ЛЧ все равно вышел Куртуа, да и конкуренцию потом он не смог навязать". Проще говоря, нынешние предложения могут оказаться лучшими в его карьере, потом будут все хуже и хуже. Интересно было бы узнать про клубы, но что-то про топ-клуб через год не верится. Всегда появляются новые лица, как тот же Мамардашвили.
+34
-3
+31
Ответ Cearvm
По-моему, это самый неудачный расклад для Лунина. В мире футбола все быстро меняется, топ-сезон в основе Реала - вершина его карьеры и им нужно было обязательно воспользоваться здесь и сейчас. Через год (а тем более позже) появятся сомнения и всякие трактовки в духе "в команде был отлажен механизм, в финале ЛЧ все равно вышел Куртуа, да и конкуренцию потом он не смог навязать". Проще говоря, нынешние предложения могут оказаться лучшими в его карьере, потом будут все хуже и хуже. Интересно было бы узнать про клубы, но что-то про топ-клуб через год не верится. Всегда появляются новые лица, как тот же Мамардашвили.
Пока есть Челси Боули вратарям незачем переживать
+26
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+25
Реалу не выгодно сейчас отпускать вратаря, когда нет адекватной замены в случае потери Тибо Жирафовича Куртуа... поэтому скорее всего свободным агентом
+14
-1
+13
Ответ Musa Bark
Замена вообще-то есть, там Кепа уже 3 месяца ждет звонка. Просто Лунин не хочет уходить
Кепа уже в Борнмуте
+5
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+5
Ответ Burel
зачем, там без нас справятся. А вот на Украине ТЦК насильно отлавливает всех подряд, когда такие лбы, как Лунин. уклонились от защиты родины
“Без нас справятся” , какая удобная позиция )))
+4
0
+4
Не удивительно. Андрей клиент Мендеша. Будет повторение ситуации с Асенсио. Уйдет в следующем году бесплатно
+2
0
+2
Ответ Cearvm
По-моему, это самый неудачный расклад для Лунина. В мире футбола все быстро меняется, топ-сезон в основе Реала - вершина его карьеры и им нужно было обязательно воспользоваться здесь и сейчас. Через год (а тем более позже) появятся сомнения и всякие трактовки в духе "в команде был отлажен механизм, в финале ЛЧ все равно вышел Куртуа, да и конкуренцию потом он не смог навязать". Проще говоря, нынешние предложения могут оказаться лучшими в его карьере, потом будут все хуже и хуже. Интересно было бы узнать про клубы, но что-то про топ-клуб через год не верится. Всегда появляются новые лица, как тот же Мамардашвили.
Так у него контракт. Сказано что реал тоже не устроили предложения. Его вряд ли за копейки отпускали. А не копейки за него не предложил, видимо, никто. В 25 году свободным агентом будут у него предложения по любому.
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Какой-то прям плохой вариант для Андрея, имхо. Неужели его клубы-интересанты основным не считали, и не могли предложить приличную (ведь Мадрид же не возьмёт много, 20-25 млн) сумму?
Имхо, Лунину нужно было уходить в этом году, а Мадриду пора подтягивать/покупать на подмену Куртуа кого-то юного, кто готов подождать и бороться. Андрей в самом расцвете, ему играть и дальше прогрессировать надо. А нам нужен сильный резервист. Под Тибо нужен предельно молодой голкипер с прицелом на будущее, по-моему.
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Ответ Chris "Birdman" Andersen
Так у него контракт. Сказано что реал тоже не устроили предложения. Его вряд ли за копейки отпускали. А не копейки за него не предложил, видимо, никто. В 25 году свободным агентом будут у него предложения по любому.
Клуб не устроили предложения, поэтому отпустят свободным агентом — Логика
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Комментарий удален модератором
Эй Тибо выходи Аннушка уже разлила масло .
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Ответ Musa Bark
Замена вообще-то есть, там Кепа уже 3 месяца ждет звонка. Просто Лунин не хочет уходить
бро, у Кепы большая личка, дядя Фло всегда думает на шаг вперёд. а пока Луня греет банку ему за сезон найдут замену.
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Ответ Barsenoga
Комментарий удален модератором
Какой ты жестокий(
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Ответ Точный_пас_Ещенко
Клуб не устроили предложения, поэтому отпустят свободным агентом — Логика
Значит клуб готов сам потерять эти 10-20млн, но оставить надежный второй номер. Будет снова у Куртуа травма - траты будут больше и за кота в мешке, топы то все при деле. Ну ок, парень из Порту, но за него 70+ попросят.
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Ответ Gif Det
Конечно реал максимально некрасиво поступил с луниным в лч но возможно решили вопрос финансово не верю что он травмировался
он не травмировался, а заболел гриппом за неделю до финала, что сам же и подтвердил
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