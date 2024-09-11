Экс-вратарь «Милана» и Румынии Тэтэрушану завершил карьеру

Чиприан Тэтэрушану объявил о завершении карьеры.

Последней командой 39-летнего румынского вратаря была «Абха » из Саудовской Аравии.

Тэтэрушану наиболее известен по выступлениям за «Милан », «Фиорентину», «Нант », «Стяуа » и сборную Румынии.

«Футбол – самый красивый вид спорта в мире, и заниматься им мне выпала честь. Я отдавал тебе все с первых дней и до самого конца, я всегда ставил тебя на первое место, и ты вознаграждал меня.

Спасибо всем болельщикам, тренерам, товарищам по команде, соперникам, менеджерам, судьям и журналистам, которых я встретил на своем пути.

Тем, кто идет следом, я желаю успехов! Я начал 30 лет назад и сегодня заканчиваю. Спасибо за все!» – написал Чиприан .

С «Миланом » Тэтэрушану стал чемпионом Италии, со «Стяуа » он выиграл 4 трофея. В 2015-м голкипера признали футболистом года в Румынии.