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Экс-вратарь «Милана» и Румынии Тэтэрушану завершил карьеру

Чиприан Тэтэрушану объявил о завершении карьеры.

Последней командой 39-летнего румынского вратаря была «Абха» из Саудовской Аравии.

Тэтэрушану наиболее известен по выступлениям за «Милан», «Фиорентину», «Нант», «Стяуа» и сборную Румынии.

«Футбол – самый красивый вид спорта в мире, и заниматься им мне выпала честь. Я отдавал тебе все с первых дней и до самого конца, я всегда ставил тебя на первое место, и ты вознаграждал меня.

Спасибо всем болельщикам, тренерам, товарищам по команде, соперникам, менеджерам, судьям и журналистам, которых я встретил на своем пути.

Тем, кто идет следом, я желаю успехов! Я начал 30 лет назад и сегодня заканчиваю. Спасибо за все!» – написал Чиприан.

С «Миланом» Тэтэрушану стал чемпионом Италии, со «Стяуа» он выиграл 4 трофея. В 2015-м голкипера признали футболистом года в Румынии.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Чиприана Тэтэрушану
logoНант
logoМилан
logoФиорентина
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoФКСБ
logoСборная Румынии по футболу
logoвысшая лига Румыния
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЧиприан Тэтэрушану
logoАбха
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