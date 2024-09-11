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  • Ткаченко о Гонду: «Зенит» на 30% снизил его стоимость. На момент презентации сделка не была закрыта, юристы хотели сыграть на этом, но клуб не повелся»
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Ткаченко о Гонду: «Зенит» на 30% снизил его стоимость. На момент презентации сделка не была закрыта, юристы хотели сыграть на этом, но клуб не повелся»

Герман Ткаченко раскрыл детали перехода Лусиано Гонду в «Зенит».

– Известно, что вы способствовали переходу Лусиано Гонду в «Зенит».

– Агенты не делают сделки – их совершают клубы, мы здесь лишь сыграли небольшую роль. Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал.

За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать.

– Зачем «Архентинос Хуниорс» было ужиматься в цене?

– Сумма, за которую они продали Лусиано (12 миллионов евро по данным Transfermarkt, 10+1 – по информации Спортса’’), для них все равно большая, а главное – справедливая. 

– Ваша фотография с ужина с Гонду появилась в день его презентации в «Зените». Зачем показывать, что вы имеете отношение к сделке?

– Фотографию выложили не мы, я просил наших медийщиков не делать этого. 

Плюс меня все-таки увидели на презентации Лусиано в петербургской филармонии. Я сказал, что просто люблю Шостаковича. Почему-то мне не поверили.

– Смешно, но ведь можно было не приходить на презентацию.

– Нельзя. Я сопровождал парня в Петербурге, он этого не понял бы. 

Лусиано прилетел в Питер в пять утра, его сразу забрали на медосмотр, а медосмотр в «Зените» почти такой же, как в НАСА, закончился только около шести вечера. 

От презентации он просто офигел – даже несколько часов не хотел снимать футболку «Зенита». Плюс показали город – на каждого туриста положительно влияет панорамный вид из ресторана «Мансарда».

Гонду кайфовал, а я умирал, потому что сделка была не закрыта.

– Это как?

– Президент «Архентинос Хуниорс» прислал сообщение испанским юристам, сопровождавшим сделку: «Можно презентовать Лусиано в «Зените», мы обо всем договорились».

Но это были устные договоренности – и юристы попытались на этом сыграть, сказать, что что-то не подтверждено, нужно еще доплатить, но «Зенит» не повелся и закрыл все на своих условиях, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Аргентина
logoSports.ru
logoГерман Ткаченко
logoАрхентинос Хуниорс
logoЛусиано Гонду
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