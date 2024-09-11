Ткаченко о Гонду: «Зенит» на 30% снизил его стоимость. На момент презентации сделка не была закрыта, юристы хотели сыграть на этом, но клуб не повелся»
– Известно, что вы способствовали переходу Лусиано Гонду в «Зенит».
– Агенты не делают сделки – их совершают клубы, мы здесь лишь сыграли небольшую роль. Мы знали, что «Зенит» ищет большого нападающего, и представили Гонду – клуб уже хорошо его знал.
За пару недель переговоров им удалось снизить стоимость Лусиано процентов на тридцать. Как ни странно, «Зенит» очень не хотел переплачивать и умеет этого не делать.
– Зачем «Архентинос Хуниорс» было ужиматься в цене?
– Сумма, за которую они продали Лусиано (12 миллионов евро по данным Transfermarkt, 10+1 – по информации Спортса’’), для них все равно большая, а главное – справедливая.
– Ваша фотография с ужина с Гонду появилась в день его презентации в «Зените». Зачем показывать, что вы имеете отношение к сделке?
– Фотографию выложили не мы, я просил наших медийщиков не делать этого.
Плюс меня все-таки увидели на презентации Лусиано в петербургской филармонии. Я сказал, что просто люблю Шостаковича. Почему-то мне не поверили.
– Смешно, но ведь можно было не приходить на презентацию.
– Нельзя. Я сопровождал парня в Петербурге, он этого не понял бы.
Лусиано прилетел в Питер в пять утра, его сразу забрали на медосмотр, а медосмотр в «Зените» почти такой же, как в НАСА, закончился только около шести вечера.
От презентации он просто офигел – даже несколько часов не хотел снимать футболку «Зенита». Плюс показали город – на каждого туриста положительно влияет панорамный вид из ресторана «Мансарда».
Гонду кайфовал, а я умирал, потому что сделка была не закрыта.
– Это как?
– Президент «Архентинос Хуниорс» прислал сообщение испанским юристам, сопровождавшим сделку: «Можно презентовать Лусиано в «Зените», мы обо всем договорились».
Но это были устные договоренности – и юристы попытались на этом сыграть, сказать, что что-то не подтверждено, нужно еще доплатить, но «Зенит» не повелся и закрыл все на своих условиях, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?
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