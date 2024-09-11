Экс-хавбек «ПСЖ» Стамбули перешел в «Метц»

Бывший хавбек «ПСЖ» Бенжамен Стамбули перешел в «Метц».

34-летний футболист и «Метц » заключили контракт до лета 2026 года.

Стамбули находился в статусе свободного агента после ухода из «Реймса ».

Подробная статистика Бенжамена – здесь .

Фото: fcmetz.com