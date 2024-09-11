Экс-хавбек «ПСЖ» Стамбули перешел в «Метц»
Бывший хавбек «ПСЖ» Бенжамен Стамбули перешел в «Метц».
34-летний футболист и «Метц» заключили контракт до лета 2026 года.
Стамбули находился в статусе свободного агента после ухода из «Реймса».
Подробная статистика Бенжамена – здесь.
Фото: fcmetz.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Метца»
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