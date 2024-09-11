«Сочи» сыграет с «Ротором». Приходите поддержать команду на стадионе!
В 10-м туре Мелбет Первой лиги «Сочи» встретится с «Ротором».
Матч пройдет в субботу, 14 сентября, в 19:00 на стадионе «Фишт».
«Сочи» после девяти туров идет на пятом месте в чемпионате, обладая 14-ю очками. «Ротор» же занимает седьмое место с 13-ю очками в активе. Сочинцы, приходите поддержать команду в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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