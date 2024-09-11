Герман Ткаченко: «Глушенковым интересовалась «Жирона», но не продала Цыганкова – они конкуренты, плюс клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Герман Ткаченко Краснодар Жирона Виктор Цыганков Эдуард Сперцян Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков мог летом перейти в клуб Ла Лиги, участвующий в Лиге чемпионов.

– Кто из игроков РПЛ сейчас может заинтересовать европейские клубы?

– Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

– «Жирона» не смогла заплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Глушенкова с «Локо» (хавбек летом перешел в «Зенит» – Спортс’)‘?

– «Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег.

Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются. 

Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов. 

– «Жирона» интересовалась и Сперцяном.

– Это было даже больше, чем с Глушенковым. Был зум с участием представителей «Краснодара» и «Жироны».

Но не надо думать, что у «Жироны» какие-то особые пристрастия к российскому рынку – уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?

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5 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Глушенков>Сперцян>Цыганков>моча>кал>Мудрик
Ну, если так от всех пахнет мочёй, каллом и дуд...м, может ты обосрался?
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Глушенков>Сперцян>Цыганков
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Ответ Knife707
Глушенков>Сперцян>Цыганков
Цыганков прекрасно играет в Жироне

Напомнить, какое место Жирона заняла в прошлом году в Ла Лиге?

Напомнить, как ещё более надутый Зенит играл в ЛЧ в последние сезоны до бана?
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Ответ Николай Бойко
Глушенков>Сперцян>Цыганков>моча>кал>Мудрик
"моча>кал"
Видно, что со знанием дела!
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