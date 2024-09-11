Герман Ткаченко: «Глушенковым интересовалась «Жирона», но не продала Цыганкова – они конкуренты, плюс клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов»

Максим Глушенков мог летом перейти в клуб Ла Лиги, участвующий в Лиге чемпионов.

– Кто из игроков РПЛ сейчас может заинтересовать европейские клубы?

– Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».

– «Жирона» не смогла заплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Глушенкова с « » (хавбек летом перешел в « » – Спортс’)‘?

– « » решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег.

Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.

Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.

– «Жирона» интересовалась и .

– Это было даже больше, чем с . Был зум с участием представителей «Краснодара» и «Жироны».

Но не надо думать, что у «Жироны» какие-то особые пристрастия к российскому рынку – уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.

Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?