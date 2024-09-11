Герман Ткаченко: «Глушенковым интересовалась «Жирона», но не продала Цыганкова – они конкуренты, плюс клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов»
Максим Глушенков мог летом перейти в клуб Ла Лиги, участвующий в Лиге чемпионов.
– Кто из игроков РПЛ сейчас может заинтересовать европейские клубы?
– Глушенков. Весной 2024-го им интересовалась «Жирона».
– «Жирона» не смогла заплатить 6 млн евро отступных, прописанных в контракте Глушенкова с «Локо» (хавбек летом перешел в «Зенит» – Спортс’)‘?
– «Жирона» решила не покупать Максима, но произошло это точно не из-за денег.
Там могло не нравиться соотношение трансферной цены и размера комиссионных, но это не большая проблема, обычно такие вопросы решаются.
Думаю, главное – «Жирона» все-таки не продала Цыганкова. Где-то они по позиции конкуренты, плюс сегодня клубы стараются избегать наличия украинского и русского футболистов.
– «Жирона» интересовалась и Сперцяном.
– Это было даже больше, чем с Глушенковым. Был зум с участием представителей «Краснодара» и «Жироны».
Но не надо думать, что у «Жироны» какие-то особые пристрастия к российскому рынку – уверен, кроме нас, они смотрят и отрабатывают восемь-девять опций, – сказал в интервью Спортсу’‘ глава компании ProSports Management Герман Ткаченко.
Интервью Германа Ткаченко: как живет трансферный рынок РПЛ в 2024-м?
Напомнить, какое место Жирона заняла в прошлом году в Ла Лиге?
Напомнить, как ещё более надутый Зенит играл в ЛЧ в последние сезоны до бана?
Видно, что со знанием дела!