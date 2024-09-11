Парфенов о Романцеве в «Спартаке»: «Номер один. Он и клубом управлял, и командой. Раньше тренер был личностью, а сейчас он менеджер»

Дмитрий Парфенов высоко оценил деятельность Олега Романцева в «Спартаке».

В качестве главного тренера московского клуба выиграл чемпионат СССР и 8 чемпионатов России. Также он занимал пост президента красно-белых.

«Это номер один. Это человек, который в былое время и клубом управлял, и командой. А сейчас главный тренер – это менеджер. Он и контракты подписывал, и договаривался с игроками, у него был помощник Есауленко.

Раньше в структуре клуба главный тренер был личностью. Личностью не только как тренер, но и как руководитель в принципе всего клуба», – сказал бывший защитник « », которому сегодня исполняется 50 лет.