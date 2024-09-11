Парфенов о Романцеве в «Спартаке»: «Номер один. Он и клубом управлял, и командой. Раньше тренер был личностью, а сейчас он менеджер»

Теги Спартак Дмитрий Парфенов премьер-лига Россия Олег Романцев Григорий Есауленко Матч ТВ Футбол

Дмитрий Парфенов высоко оценил деятельность Олега Романцева в «Спартаке».

В качестве главного тренера московского клуба Романцев выиграл чемпионат СССР и 8 чемпионатов России. Также он занимал пост президента красно-белых.

«Это номер один. Это человек, который в былое время и клубом управлял, и командой. А сейчас главный тренер – это менеджер. Он и контракты подписывал, и договаривался с игроками, у него был помощник Есауленко.

Раньше в структуре клуба главный тренер был личностью. Личностью не только как тренер, но и как руководитель в принципе всего клуба», – сказал бывший защитник «Спартака», которому сегодня исполняется 50 лет. 

7 комментариев
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Парфенову 50 уже... Эх время
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Ахаха! Романцев это тот, который пропил и продал Спартак?)))
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Ответ Тимур Зимнуров
А ещё раньше Романцев, будучи капитаном команды,повздорил с Великим Бесковым!
Бесков брезговал здороваться за руку с игроками Романцевым и Дасаевым за их участие в договорных матчах.
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