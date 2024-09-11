Новичок «Спартака» Мангаш об увлечении модой: «Я люблю одеваться красиво. Кажется, у меня есть шансы быть самым стильным в команде»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш готов стать самым модным игроком клуба.

– В твоих соцсетях много фото, посвященных моде.

– Я люблю сниматься и одеваться красиво. Но не переживайте, я на сто процентов посвящаю свою жизнь футболу.

– В «Спартаке» ты будешь самым стильным?

– Я пока не видел других ребят. Посмотрим. Но мне кажется, у меня есть шансы! – сказал португальский защитник.

Фото: HypedFam

Новичок «Спартака» Мангаш о жене: «Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится, даже не знаю, как описать. Люблю быть дома с ней и собаками»