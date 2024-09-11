Новичок «Спартака» Мангаш об увлечении модой: «Я люблю одеваться красиво. Кажется, у меня есть шансы быть самым стильным в команде»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рикарду Мангаш стиль Одежда Футбол

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш готов стать самым модным игроком клуба.

– В твоих соцсетях много фото, посвященных моде.

– Я люблю сниматься и одеваться красиво. Но не переживайте, я на сто процентов посвящаю свою жизнь футболу.

– В «Спартаке» ты будешь самым стильным?

– Я пока не видел других ребят. Посмотрим. Но мне кажется, у меня есть шансы! – сказал португальский защитник. 

Фото: HypedFam

Новичок «Спартака» Мангаш о жене: «Она инфлюэнсер, модель. Делает все, что ей нравится, даже не знаю, как описать. Люблю быть дома с ней и собаками»

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28 комментариев
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Походу взяли португальского Урунова.
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Ещенко: Подержите мои стринги!
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У Сергея Зверева появился новый конкурент
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Ответ mean machine/
В таких-то платьях, конечно. Не только в спартаке, во всей РПЛ главной модницей будешь.
тебе уже приглянулся, судя по количеству твоих комментариев под этой новостью)
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До Кунде не дотягивает
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Заранее оговариваюсь, что я отсталый тип в делах моды, но всё же наряжаться попугаем а- ля Киркоров мужчине не особо личит...Но это- лишь моё мнение и вкус...☺️
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Умеете заголовки сочинять конечно... Может это главное: "я на сто процентов посвящаю свою жизнь футболу!"
А про моду вообще в шутку было отвечено.
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Ответ CaSpeR-13
бабам нравится зато
я думаю, что не всем...далеко не всем🤔
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Ясно с ним всё. Спартачи купили бюджетный вариант кретина Кунде. Надо поковыряться в кладовке на даче. Может удастся ему втюхать кружевные труселя бабули. Скажу, что свежий креатив))
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а не педи ка нам подсунули?
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стрижка под горшок
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Дрожи, ЦУМ!
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Ой и зря же ты, Мангаш, про "одеваться красиво" ляпнул.. сейчас заклюют
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А, что это теперь достижение для взрослых людей, когда они умеют хорошо одеваться?! Дети с 3 лет начинают сами одеваться по-тихоньку.
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Эктор Бельерин на минималках
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Мы заметили...
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Московские бутики уже трепещут в нетерпении.
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Кунде на минималках
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Еще одного деми де зеува прикупили
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И не забывать при ударе через себя оттопыривать левый мизинец правой руки
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Походу у них с женой общий гардероб - юбки там, колготки. Как они их только делят?
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Ответ mean machine/
В таких-то платьях, конечно. Не только в спартаке, во всей РПЛ главной модницей будешь.
хочешь его ?
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Ответ Сурен Мардиросян
Заранее оговариваюсь, что я отсталый тип в делах моды, но всё же наряжаться попугаем а- ля Киркоров мужчине не особо личит...Но это- лишь моё мнение и вкус...☺️
бабам нравится зато
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